Sonda DART uderzyła w asteroidę. Jest nagranie z testu obrony planetarnej NASA

NASA odnotowuje sukces, ale to nie koniec misji.

Misja o dużym znaczeniu

Stało się. Po niemal roku podróży w przestrzeni kosmicznej należąca doeksperymentalna sonda) uderzyła w asteroidę. Oczywiście doszło do tego nie przypadkowo, a celowo – aby sprawdzić, czy maszyna stworzona przez człowieka jest w stanie zepchnąć asteroidę z jej trajektorii. No więc, czy faktycznie jest?Sonda DART została wyniesiona na orbitę 24 listopada minionego roku zw Kalifornii za pomocą rakietyfirmy. Od tego momentu powoli zmierzała w stronę swojego celu, czyli asteroidy podwójnej o nazwie, składającej się na większą skałę (o średnicy około 780 metrów) i mniejszą (o średnicy około 160 metrów). Ta mniejsza jest w zasadzie księżycem większej.DART miała uderzyć w mniejszą skałę, znaną jako, aby przetestować technikę impaktora kinetycznego. Technika ta polega na uderzeniu co najmniej jednego dużego statku kosmicznego w asteroidę w celu zmiany jej trajektorii.Ważąca 550 kilogramów sonda DART uderzyła w asteroidę Dimorphos we wtorek 27 września, o godzinie 1:14 w nocy czasu polskiego. Gdy do tego doszło, pojazd poruszał się z prędkością 21 160 kilometrów na godzinę. Zatem, podczas kolizji rozpadł się na małe kawałki. Czy zderzenie jakkolwiek wpłynęło na samą asteroidę? NASA już to sprawdza.