Chińczycy przygotowują misję Tianwen 4. Na czym się skupi?

Lot w kierunku dalszych planet.



Chińczycy ujawnili kolejną ze swoich ambitnych misji. Tym razem pomysł Państwa Środka został wycelowany w kierunku Jowisza oraz Urana. Wang Qiong z chińskiego Centrum Eksploracji Księżyca i Inżynierii Kosmicznej twierdzi, że Chińczycy będą w stanie wysłać swoje konstrukcje w kierunku wspomnianych planet do 2030 roku.



Na czym jednak dokładnie będą polegały te misje?



Tianwen 4 - lot w kierunku Jowisza oraz Urana



Misja oznaczona jako Tianwen 4 będzie swoistą ekspedycją kosmiczną, w ramach której Chińczycy będą chcieli wysłać większą sondę w kierunku Jowisza oraz mniejszy statek kosmiczny, który wykona przelot obok Urana. Całość zostanie wysłana w przestrzeń kosmiczną za pośrednictwem rakiety Długi Marsz 5. Do skierowania się w stronę Jowisza i Urana, sonda oraz statek kosmiczny wykorzystają Wenus oraz trajektorię samej planety.





Główny statek kosmiczny Chińczyków w ramach Tianwen 4 będzie przeznaczony do badania Jowisza, a także orbitowania wokół jednego z jego księżyców - Callisto. Chińczycy chwalą się, że ich misja może rozpocząć głębsze badania najbardziej oddalonych księżyców galilejskich.Mniejszy statek kosmiczny, który według Wanga będzie ważył kilkaset kilogramów skupi się na długiej podróży w kierunku Urana. Według prezentacji, statek kosmiczny mógłby również zbadać wybrane asteroidy lecąc w kierunku wspomnianej planety. Chińczycy mają ponoć wciąż dokładnie rozważać poszczególne cele naukowe tej misji.Tianwen 4 to kolejny, duży krok Chińczyków w kierunku eksploracji oraz badań samego kosmosu. Zanim “czwórka” na dobre wystartuje, to przed nią będziemy mieli do czynienia zoraz Tianwen 3. “Dwójka” skupi się na małej asteroidzie w pobliżu Ziemi, a “trójka” będzie podwójną misją, której założeniem jest sprowadzenie próbek do badań bezpośrednio z Marsa.No cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za Chińczyków. Ich ambicje kosmiczne są bowiem naprawdę spore.Źródło: Space / fot. Unsplash.com