PKP modernizuje wagony. Kolej przyspieszy i dostanie Wi-Fi

Świetne wieści.

PKP Intercity zmodernizuje kolejne wagony

"Bardzo sprawnie realizujemy naszą strategię taborową. Z planowanych na lata 2017-2023 wydatków w wysokości 7 mld zł zakontraktowaliśmy już ponad 6,4 mld zł. W 99 proc. to są umowy z polskimi producentami, z czego bardzo się cieszymy. W 2030 roku chcemy wejść na poziom 88 mln pasażerów rocznie, w czym pomogą nam takie inwestycje, jak ta realizowana we współpracy z bydgoską spółką. Wyremontowane pojazdy będą służyć pasażerom w całej Polsce"

"Bardzo nas cieszy, że PESA Bydgoszcz może rozszerzyć współpracę z PKP Intercity, realizując kolejny już kontrakt. Pokazuje to zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni przez narodowego przewoźnika. Dzięki temu możemy dołożyć własną cegiełkę do powrotu polskiej kolei na dobre tory"

Bez względu na to, co myślicie o polskiej kolei, fakty są takie, że na przestrzeni ostatnich lat dość mocno ją zmodernizowano. Oczywiście bilety na najnowocześniejsze pociągi Pendolino są bardzo drogie, a połączeń realizowanych za ich pomocą nie jest wiele, ale pozytywne zmiany nie ominęły także i przystępniejszych cenowo opcji. Niestety, pasażerowie pragnący w podróży korzystać z dobrze działającej sieci bezprzewodowej nie znajdą jej poza składami Pendolino. Już wkrótce ma się to zmienić.W trakcie międzynarodowych targów kolejowychw Berlinie PKP Intercity zawarło ważną umowę z. Chodzi o naprawę na piątym poziomie utrzymania (P5) łącznieserii. Wartość umowy opiewającej nama przyczynić się do zwiększenia komfortu podróży. Kropla w morzu potrzeb? Być może, ale coś się dzieje.Wagony po naprawie i modernizacji będą mogły poruszać się z prędkością nawet. Pytanie brzmi: ile w Polsce jest odcinków kolejowych pozwalających realnie podróżować z taką prędkością. Unowocześnione wagony zaoferują Wi-Fi, lepszy system klimatyzacji oraz indywidualne podświetlenie. Wśród nowości znajdzie się też nowy system dynamicznych informacji na tablicach świetlnych.- wyjaśnia Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.Umowa ma zostać zrealizowana do 2026 roku, a pierwsze wagony trafią na tory po rzekomo 250 dniach od przekazania ich do PESY.Do tej pory PESA zmodernizowała 110 wagonów typu 111A-20, a w ramach poprzednich zobowiązań zmodernizuje do końca 2023 roku 15 kolejnych.– mówi Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.Źródło: Intercity.pl