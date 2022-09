Pasy drogowe świecące w ciemności? Ten pomysł warto zrealizować

Właśnie przetestowano go w Australii.

Rozwiązanie godne uwagi, mimo jego potencjalnych wad

Bezpieczeństwo na drogach zapewne można by poprawić na wiele sposobów. Jeden z ciekawszych postanowiła przetestować australijska firma, zajmująca się budową dróg. Ta właśnie zakończyła sfinansowane przez tamtejsze władze testy kilometrowego odcinka autostrady oznaczonego pasami, które… świecą w ciemności. Dokładnie tak!Jasne, testy podobnego rozwiązania kilka lat temu przeprowadzono w, jednakże dziś mało kto o tym pamięta. Australijskie przedsiębiorstwo swoją działalnością przypomniało, w jak prosty sposób można by nieco unowocześnić dzisiejsze drogi.Efekt oznaczenia dróg świecącymi w ciemnościach pasami jest niesamowity. Drogi wyglądają dzięki takim pasom niczym drogi z filmów science fiction. Nie dość, że pasy te prezentują się świetnie, to są znacznie lepiej widoczne w nocy i lepiej ostrzegają przed zbliżającymi się skrzyżowaniami i zakrętami niż zwykłe pasy.Tak jak wiele innych fotoluminescencyjnych rozwiązań,za dnia pochłaniają energię świetlną. W nocy z kolei ją uwalniają – stąd efekt poświaty.