Chiny mają lewitujące samochody maglev. Jest pierwsze nagranie

Państwo Środka zaskakuje.

Lewitujący samochód z Chin

A #maglev vehicle technology test saw a 2.8-tonne car float 35 millimeters above the road and run on a highway in #Jiangsu, east China. A permanent magnet array was installed for levitation. pic.twitter.com/7vWc8TvJpn — QinduoXu (@QinduoXu) September 12, 2022

Samochody na tory?

Latające samochody to temat od lat powracający niczym echo. Niestety, niewiele wskazuje na to, aby najpopularniejsze dziś projekty tego typu pojazdów w przyszłości zawładnęły przestworzami. Tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy przybliżaliśmy Wam sylwetki m.in. brytyjskiego prototypu Volar oraz słowackiego AirCar . Teraz do stawki dołączają Chińczycy, którzy latające samochody wyobrażają sobie zupełnie inaczej. Pojazdy rodem z Państwa Środka nie mają latać, a lewitować.Chińczycy na potęgę inwestują w technologięo nazwie. W lipcu ubiegłego roku opisywaliśmy chociażby pociąg należący do China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), który jako pierwszy na świecie ma przekroczyć prędkość 600 km/h. Okazało się, że w chiński rząd pragnie, aby z poduszki magnetycznej korzystały także samochody.Chińska rządowa agencja Xinhua donosi o sukcesie naukowców z Southwest Jiaotong University w mieście Chengdu w prowincji Syczuan. Badaczom udało się przeprowadzić testy drogowe zmodyfikowanych samochodów pasażerskich, które za sprawą technologii maglev poruszają się na wysokości 35 mm nad specjalną szyną. Wyposażone w odpowiednie magnesy(!) sedany pokonywały tor testowy o długości ok. 8 kilometrów z prędkością sięgającąAgencja Xinhua podaje, że testy zostały przeprowadzone przez rządowe władze transportowe w celu zbadania środków bezpieczeństwa podczas jazdy z dużą prędkością. Deng Zigang, jeden z profesorów uniwersyteckich, który brał udział w projektowaniu pojazdów, przekazał państwowej agencji prasowej, że wykorzystanie lewitacji magnetycznej w elektrycznych samochodach osobowych może potencjalnie zmniejszyć zużycie energii i znacząco zwiększyć zasięg pojazdów.Technologia maglev pozwala na jazdę z dużą prędkością bez zużywania dużych ilości energii ze względu na brak tarcia. Technologia ta w odniesieniu do transportu indywidualnego została zaproponowana m.in. przez The Boring Company Elona Muska w formie Hyperloop i Virgin Hyperloop One od Richarda Bransona. Potencjał samochodów maglev badany jest od ponad dekady.zaprojektował koncepcję samochodu typu hover jeszcze w 2012 roku. Projekt budzi jednak spore obawy i kontrowersje.Co się stanie, jeśli samochód poruszający się z dużą prędkością wypadnie ze swojego toru magnetycznego lub zostanie zepchnięty z niego przez pojazd niemagnetyczny? Czy naprawdę wszystko zmierza ku temu, aby pozbawić ludzi możliwości kierowania pojazdami i zastąpić ich popełniającymi mniej błędów maszynami? Ponadto, co z infrastrukturą, której budowa będzie kosztowna i zajmie lata?Źródło: Xinhua