No i tyle by było z nowego Concorde'a. Nikt nie chce robić silników do nowej generacji samolotów

Boom Supersonic ma problem.

Nie będzie komercyjnych lotów naddźwiękowych?





Boom Supersonic to przedsiębiorstwo, które od dawna rozwija prototyp. Firma już wielokrotnie chwaliła się stopniem zaawansowania prac, ale teraz może się okazać, że “nowy Concorde” faktycznie będzie miał problem.Dlaczego? A no dlatego, że najwięksi giganci rynku lotniczego nie chcą rozwijać silników nowej generacji.Główni producenci silników odrzutowych, tacy jak między innymi Rolls-Royce, nie są zainteresowani tworzeniem konstrukcji dla Boom Overture. Podobne zdanie mają inni gigancy, tacy jak Pratt & Whitney, GE Aviation, Honeywell i Safran Aircraft Engines. W swoich wypowiedziach dla Flight Global, każdy z tych producentów przyznał, iż nie jest obecnie zainteresowany rozwojem technologii przeznaczonych do samolotów naddźwiękowych.