Najmniejszy na świecie działający silnik Wankla mieści się w dłoni. Posłuchaj, jak brzmi

Zobacz go w akcji.

Najmniejszy na świecie silnik Wankla

Miniaturowy silnik Wankla kupić sobie może każdy

Mazda RX-8 HP, rocznik 2006. | Źródło: mat. własnyWarped Perception to youtuber dobrze znany z różnych dziwnych i ambitnych przedsięwzięć. Przerobił m.in. hulajnogę na napęd odrzutowy i zrobił to samo z Teslą Model S , a to tylko wybrane z jego dokonań. Na jednym z najnowszych nagrań zaprezentował on rzekomo najmniejszy na świecie silnik Wankla, który niedawno udało mu się kupić. To jednorotorowy Toyan RS-S10 o mocy zaledwie 0,7 KM i prędkości obrotowej sięgającej. Ma masę jedynie 415 gramów.Powinniście wiedzieć, że silnik Wankla działa inaczej niż klasyczny silnik spalinowy. Rotor w kształcie zbliżonym do trójkąta (to trójkąt Reuleaux o wypukłych bokach) obraca się tu wewnątrz cylindra. Porusza się w epitrochoidalnym korpusie tworząc komory ssawną, sprężania, rozprężania i wydechową. W trakcie jednego obrotu wału silnik Wankla wykonuje więc aż cztery cykle pracy.Prezentacja najmniejszego na świecie silnika Wankla. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z YouTubeRotor w miniaturowym silniku zbudowano z precyzyjnego stopu, a całość jest podobno wysoce odporna na zużycie oraz należycie uszczelniona. Silniki Wankla w Maździe RX-7 i RX-8 lubiły szybko tracić moc właśnie ze względu na utratę kompresji. W praktyce rewizja silnika powinna następować co 80-90 tysięcy kilometrów.Każdy silnik Toyan ma jeden gaźnik, który może być regulowany przez użytkownika Jednostki są dostarczane z wyjmowaną prostą rurą wydechową, która umożliwia późniejszą instalację tłumika w celu cichszej pracy.Powyższy silniczek można kupić poprzez stronę internetową Engine DIY zaw wersji z jednym rotorem lub zaw wersji z dwoma rotorami. Jeśli chcecie zbudować własną Mazdę RX-7 w wersji mini, polecam oczywiście ten drugi. ;)Dodam jako ciekawostkę, że silnik Wankla może powrócić do świata motoryzacji jako range extender (wydłużacz zasięgu) lub dodatkowy generator w nowej Maździe MX-30 PHEV lub innym modelu tego producenta.PS tak brzmiała Mazda 787B z 4-rotorowym silnikiem Wankla.Źródło: YouTube