Pierwsi piloci z Polski ukończyli trening na dronach Bayraktar TB2

Dokonało się.

Polscy piloci ukończyli szkolenie na dronach Bayraktar TB2

Pierwsza grupa polskich pilotów, operatorów i personelu technicznego z #12BBSP z Mirosławca, obsługującego rozpoznawczo-bojowe bezzałogowe statki powietrzne #Bayraktar TB2, zakończyła szkolenie w tureckim centrum treningowym koncernu produkującego maszyny. pic.twitter.com/a7C0J4eLzF — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 16, 2022

Bayraktar TB2 - szczegóły

Tureckie bezzałogowe statki powietrzne Bayraktar TB2 to sprzęt wojskowy będący jednym z najskuteczniejszych oręży w rękach ukraińskiej armii, walczącej z wojskową agresją Rosji od 24 lutego tego roku. 24 egzemplarze rzeczonych dronów zamówiło także Wojsko Polskie, a te mają być dostarczone do naszego kraju przed końcem 2024 roku. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował właśnie o pomyślnym ukończeniu szkolenia w Turcji przez pierwszą grupę polskich pilotów, operatorów i personelu technicznego.- poinformował w tweecie SztaB Generalny WP.Za cztery zestawy Bayraktar TB2 Polacy zapłacili około 1 miliarda złotych. Składają się na nie 24 BSP oraz towarzyszące im uzbrojenie (pociski szybujące kierowane laserowo MAM-L i MAM-C), a także radary SAR, części zamienne, mobilne stacje kontroli oraz pakiety szkoleniowy i logistyczny. Koszt pojedynczego zestawu BSP (6 sztuk) wynosi ok. 67 miliona dolarów.Bayraktar TB2 to produkt tureckiego producenta Baykar Marina. Jego długość to 6,5 metra, a rozpiętość skrzydeł - 12 metrów. Maszyna o zasięgu 150 kilometrów przemierza niebo na pułapie praktycznym ok. 5500 metrów, przez maksymalnie 27 godzin. Realna prędkość przelotowa Bayraktat TB2 to ok. 130 km/h.Udźwig wynoszący 55 kilogramów da się zwiększyć do nawet 150 kg, ograniczając zapas paliwa w zbiorniku na 300 litrów paliwa. BSP może wziąć na pokład maksymalnie cztery bomby kierowane. Pocisk MAM-L wyposażone są w głowicę odłamkowo-burzącą, termobaryczną lub tandemową kumulacyjną o przebijalności 700 mm RHA. Głowica MAM-Crit (MAM-C) naprowadzana jest półaktywnie laserowo. Może przebić do 200 mm stali RHA i razić odłamkami w promieniu 20 metrów.Źródło: YouTube