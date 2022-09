Air Canada zamówiła 30 elektrycznych samolotów o zasięgu 800 kilometrów

Oto przyszłość lotnictwa?



Podczas gdy niektórzy zarzekają się, że przenigdy nie wsiądą do samochodu elektrycznego, linie lotnicze Air Canada zapowiedziały właśnie zakup floty aż trzydziestu samolotów elektrycznych. Statki powietrzne ES-30 od szwedzkiego Heart Aerospace mają pomóc zmniejszyć emisję CO2, ale także ograniczyć koszty związane z wykorzystaniem paliwa.



Air Canada kupuje 30 samolotów elektrycznych

Opracowywane przez Szwedów elektryczne hybrydowe samoloty będą miały pojemność do 30 pasażerów i będą mogły być w pełni bezemisyjne. Wrażenie ma robić ich zasięg wynoszący nawet do 800 kilometrów. Tu jednak ma miejsce pewne zastrzeżenie. Samolot ES-30 przeleci do 200 kilometrów, gdy działa w trybie w pełni elektrycznym. Zasięg wzrośnie do 400 kilometrów, gdy bateria będzie uzupełniana przez generatory. Sięgnie 800 km tylko w przypadku mniejszej liczby pasażerów.







ES-30. | Źródło: Heart Aerospace



