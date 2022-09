LG pobiło rekord transmisji danych z użyciem 6G. Nowy standard na horyzoncie

5G to nie koniec.

Krok w stronę wdrożenia sieci 6G

„Dzięki sukcesowi naszej najnowszej demonstracji jesteśmy o krok bliżej osiągnięcia prędkości 6G na poziomie 1 terabita (Tb) na sekundę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w obszarach miejskich.”

6G – kiedy?

w zasadzie dopiero co się pojawiło, a tymczasemjest tuż za rogiem. Inżynierowie zpobili właśnie rekord odległości, na której dokonano transmisji danych w sieci 6G. Osiągnęli zatem nowy kamień milowy w kwestii praktycznego zasięgu miejskiego.Podczas gdy 5G i poprzednie standardy telekomunikacyjne wykorzystują częstotliwości poniżej 100 GHz, 6G wkracza na nieużywane obecnie fale o jeszcze wyższej częstotliwości, nawet fale terahercowe (THz). Niesie to za sobą pewne korzyści, chociażby w temacie transmisji danych, która jest do 50 razy szybsza niż w przypadku sieci 5G, a także opóźnień, które stanowiłyby zaledwie 10% opóźnień sieci 5G.Przy częstotliwościachzespół z LG i HHI przesłał dane nana zewnątrz. Mowa o dystansie trzy razy wyższym niż poprzedni rekord, który badacze ustanowili rok temu.Omawiane osiągnięcie jest imponujące głównie dlatego, że jedną z głównych wad standardu 6G jest jego krótki zasięg. Aby ten problem rozwiązać, zespół uczonych użył szeregu wzmacniaczy, które zwiększyły siłę sygnału.Co istotne, stacje bazowe 6G na obszarach miejskich byłyby oddalone od siebie o około 250 metrów. Skoro podczas ostatniego testu tę odległość znacznie przekroczono, technologia 6G jest coraz bliżej gotowości do wdrożenia w życie codzienne., powiedział doktor Kim Byoung-hoon, CTO i wiceprezes wykonawczy w LG Electronics.Dopiero zakupiłeś smartfon obsługujący 5G i obawiasz się, że zaraz będziesz musiał wymienić go na smartfon z 6G? Spokojnie. W tej chwili oczekuje się, że 6G wejdzie na rynek komercyjny dopiero w 2029 roku. To dlatego, że inżynierowie mają przed sobą jeszcze wiele technicznych przygotowań.Warto przy okazji wspomnieć, że od jakiegoś czasu pracuje się już także nad standardem 7G. Prace te są jednak na razie na bardzo wczesnym etapie.Źródło: LG , fot. tyt. Canva