Czy grozi nam blackout? Eksperci nie mają wątpliwości

Sytuacja energetyczna Polski na przestrzeni kolejnych miesięcy może poważnie się skomplikować, a eksperci mówią o tym, że całą Unię Europejską czeka kilka lat pełnych wyrzeczeń. Na razie to przede wszystkim kraje Europy Zachodniej szykują się na szeroko zakrojone oszczędzanie prądu, uchwalając w tym celu kolejne przepisy. Coraz częściej w naszym kraju pada groźne pojęcie "blackout", które jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Czy Polsce grozi blackout i co stanie się w sytuacji, gdy zabraknie prądu?



Co oznacza blackout?

W sześć miesięcy po ataku Rosji na Ukrainę coraz więcej mówi się na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nie mamy elektrowni atomowych, alternatywnych źródeł pozyskiwania prądu jest jak na lekarstwo, a krajowe wydobycie węgla nie jest w stanie zaspokoić potrzeb gospodarstw domowych - Polska zamawia go nawet z ogarniętej wojną Ukrainy. Zdaniem ekspertów blackout wydaje się być realny, a na pewno nie jest do końca niemożliwy.



"Przerwy w dostawie prądu mogą nastąpić, ale warto wiedzieć, że łączność będzie zapewniona. Usługi telekomunikacyjne będą dostarczane, będziemy mieć zasięg w telefonie komórkowym i internet w kablu. To jednak od nas zależy, czy będziemy w ogóle w stanie z niego skorzystać" - informuje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.



