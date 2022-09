Tesla bryluje w teście Euro NCAP. Zdumiewający wynik

Nie tylko ona zaskoczyła.

Wynik Tesla Model Y w teście Euro NCAP

"Gratulacje dla Tesli za naprawdę wyjątkową, wręcz rekordową ocenę Modelu Y. Tesla pokazała, że nic poza tym, co najlepsze, nie jest dla nich wystarczająco dobre. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą nadal dążyć do perfekcji w zakresie ochrony życia i zdrowia"

Chińskie auta w Euro NCAP

"W przeszłości widzieliśmy dobre wyniki ze strony niektórych chińskich producentów, ale także dużo bardzo słabych. W tym roku Euro NCAP przetestuje więcej chińskich samochodów niż kiedykolwiek wcześniej. Great Wall naprawdę wyznacza standardy bezpieczeństwa do naśladowania przez innych"

Testowano też auta południowokoreańskie

(ang. European New Car Assessment Programme) jest niezależną organizacją oceniającą bezpieczeństwo pojazdów. Od 1997 roku testuje samochody w zakresie bezpieczeństwa biernego, oceniając je w skali od zera do pięciu gwiazdek. To właśnie testy przeprowadzane przez tę niedochodową organizację przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w nowych samochodach. W najnowszej turze testów Euro NCAP przetestowało całą gamę interesujących pojazdów. Pośród nich znalazły się nowe auta Genesis, ale też auta chińskiejoraz Tesla Model Y . Show skradł ostatni z pojazdów.Zgodnie z procedurą testową wszystkie auta testowano sprawdzając ich zachowanie w trakcie zderzeń czołowego, bocznego, z pieszym oraz ze słupem. Tesla Model Y zbudowana w nowej berlińskiej Tesla Gigafactory zdobyła imponujący wynik na poziomie 97 procent w teście ochrony dorosłych pasażerów i prawie idealne 98 procent w teście Safety Assist. Maksimum punktów samochód otrzymał w zakresie utrzymania pasa ruchu oraz systemu monitorowania zachowania kierowcy.- powiedział sekretarz generalny Euro NCAP Michiel van Ratingen.A jak wypadły inne auta?Chińskie samochody w testach Euro NCAP do tej pory wypadały na ogół fatalnie, z paroma chlubnymi wyjątkami. W najnowszych testach zagościły pojazdy Great Wall Motor Company, który pokazały, że są w stanie rywalizować z europejskimi i innymi znanymi markami. Elektryczny(fajna nazwa, prawda?) orazzdobyły maksimum pięć gwiazdek z różnymi wynikami cząstkowymi.- skomentował Michiel van Ratingen.W testach sprawdzono również elektryczny wariant(luksusowa marka), który poszedł w śladyi w testach Euro NCAP otrzymał pięć gwiazdek.dostał cztery gwiazdki.Źródło: Euro NCAP