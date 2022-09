Chińczycy szykują samochód elektryczny o zasięgu 1000 kilometrów

Z ultra szybkim ładowaniem.

W świecie samochodów motoryzacyjnych trwa wyścig o to, która firma jako pierwsza stworzy pojazd o jak najmniejszej liczbie wad typowych dla elektryków. Są już samochody o imponującej szybkości ładowania, skracającej czas ładowania w przedziale od 20 do 80% do zaledwie kilkunastu minut - wystarczy spojrzeć chociażby w stronę KIA EV6. Do tej pory nie powstał jednak samochód elektryczny o naprawdę dużym zasięgu. Jako pierwsi chcą go stworzyć Chińczycy.Po debiucie ogniw akumulatorowych Qilin trzeciej generacji typu cell-to-pack (CTP), ekspert ds. baterii z CATL, chińskiego przedsiębiorstwa projektowo-wytwórczego zajmującego się technologiami akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych podzielił się, która marka pojazdów elektrycznych będzie pierwszą, która ich użyje. Okazało się, że energooszczędne akumulatory zadebiutują początkowo w niedawno ogłoszonym, a wkrótce potem w modelu, który ma zapewniać ponad 1000 km zasięgu na bateriiCena Geely ZEEKR 001 ma startować z poziomu zaledwie ok. 46 000 dolarów, czyli ok. 218 000 złotych za wariant podstawowy o zasięgu ok. 605 km. Pojazd ma legitymować się przyspieszeniem od 0 do 100 km/h na poziomie 3,8 sekundy. Wszystko to za sprawą silnika o mocy ok. 536 KM oraz momencie obrotowym 768 Nm.Baterie Qilin w ZEEKR 001 o największym zasięgu mają ładować się w zaledwie 15 minut od poziomu 80 procent.Geely ZEEKR 001 prezentowany był na China Auto Show 2022.CATL to światowy lider w produkcji i rozwoju akumulatorów do samochodów elektrycznych, nie tylko w Chinach, gdzie ma swoją siedzibę, ale i na całym świecie. Już teraz jest największym na świecie producentem baterii i tendencja ta raczej się nie zmieni patrząc na raport zysków za II kwartał 2022 roku, który wykazał podwojenie zysków.Źródło: CATL