Rosja produkuje kryzysowe ciężarówki KamAZ. Zmieniły się nie do poznania

Technologiczny skok o dekady wstecz.

Kryzysowe wersje ciężarówek KamAZ

Rosjanie mają dwie największe dumy motoryzacyjne. Są nimi marka samochodów osobowych Łada oraz rosyjski producent samochodów ciężarowych. Od jakiegoś czasu wiadomo, że samochody marki Łada produkowane są m.in. bez podzespołów takich jak poduszki powietrzne i systemy bezpieczeństwa ESP i ABS. Wszystko to ze względu na sankcje, jakie na Federację Rosyjską nałożyły kraje zachodnie, w związku z agresją wojskową tego kraju w Ukrainie. Teraz wiemy już na pewno, że podobne problemy dotyczą ciężarówek KamAZ.Sankcje gospodarcze cofnęły pod pewnymi względami markę KamAZ do lat 70. XX wieku. I dobrze się stało, bowiem rosyjski producent konstruuje także samochody dla rosyjskiego wojska. Według doniesień kabiny produkowanych obecnie pojazdów przypominają te sprzed pięciu dekad. Stosuje się w nich metalowe deski rozdzielcze, zamiast kompozytowych, wykorzystywanych do niedawna m.in. w najpopularniejszym modelu 65115. Nawet kolumna kierownicza nie została otoczona plastikiem. To jednak nie koniec.wrócił do sprzedaży i wygląda z zewnątrz jak konstrukcja z lat 90. ubiegłego stulecia. Nowy wariant bazuje na starej generacji K3 z powodu braku niezbędnych komponentów. Zabrakło foteli pneumatycznych z regulacją, podświetlenia wnętrza, a nawet systemów bezpieczeństwa w postaci ABS, ESP i poduszek powietrznych - w tej kwestii sytuacja w KamAZ-ie wygląda analogicznie jak w Ładzie. Cud, że Rosjanom udało się zaoferować klimatyzację.