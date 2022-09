Francuzi mają jeździć samochodami elektrycznymi już za 470 złotych miesięcznie

A Polacy?

Podczas gdy spółka ElectroMobility Poland wciąż mami Polaków obietnicami na temat polskiego narodowego samochodu elektrycznego Izera , który niemal na pewno nigdy nie trafi do masowej produkcji, Francja bierze się za realne działania mające wspierać elektromobilność. Czy słusznie? To temat na osobną dyskusję. Zgodnie z propozycją obecnego rządu, Francuzi mają w niedalekiej przyszłości otrzymać możliwość wynajmowania samochodów elektrycznych za zaledwiemiesięcznie.Francja przygotowuje program subsydiowanego leasingu pojazdów elektrycznych, dzięki któremu pojazdy elektryczne będą dostępne dla mieszkańców kraju za jedyne 100 euro miesięcznie. Podczas niedawnego wystąpienia w telewizji minister skarbupowiedział, że 100 euro to kwota niższa od tej, jaką wielu Francuzów wydaje każdego miesiąca na benzynę.to część programu w ramach kampanii wyborczej starającego się o reelekcję prezydenta Emmanuela Macrona. Przywódca Francji zobowiązał się do uczynienia pojazdów elektrycznych bardziej przystępnymi cenowo dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Kwota na zaproponowanym poziomie za wynajem auta wydaje się niewygórowana.Już teraz Francja oferuje dotacje na zakup pojazdów elektrycznych (do 6000 euro za pojazd o cenie poniżej 47 000 euro). Niektórzy twierdzą jednak, że samochody elektryczne nadal są poza zasięgiem wielu gospodarstw domowych. Nic dziwnego, bowiem w obliczu kryzysu i rosnącej w całej Europie inflacji ich ceny wcale nie spadają.

Mżonki czy dobry pomysł?

Nowy Fiat 500 - elektryczny. | Źródło: FiatBloomberg podaje, że francuski rząd analizuje to, jak szybko może wdrożyć zaproponowany program. Na tym etapie próbuje się określić, ile pojazdów elektrycznych będzie dostępnych do wynajęcia na start. Nie wiemy też o jakiej marki pojazdach mowa, choć wydaje się, że sprawa wciąż pozostaje otwarta.Wciąż nie jest jasne, czy program miałby być skonstruowany jak tradycyjny leasing pojazdu z zaliczką w postaci wpłaty własnej, czy istniały by ograniczenia dotyczące przebiegu lub inne obostrzenia. Tak czy inaczej pomysł wydaje się dobry. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 roku aż 12 procent sprzedaży nowych samochodów we Francji stanowiły samochody elektryczne.Tesla Model 3. | Źródło: TeslaW krajach zachodniej Europy, takich jak Niemcy i Francja wynajem samochodów cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nic dziwnego, skoro u naszych zachodnich sąsiadów osoba prywatna może cieszyć się nowym samochodem benzynowym za kwotę niższą niż 99 euro miesięcznie.Obecnie we Francji najtańsze elektryki w wynajmie długoterminowym toza 120 euro miesięcznie, wkrótce wycofanyza 139 euro miesięcznie orazza 150 euro miesięcznie. A w Polsce? Zobaczcie sami, nie chcę Was denerwować. ;)Źródło: Bloomberg