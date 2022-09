Chińczycy kończą budowę swojego kosmicznego reaktora jądrowego. Do czego posłuży?

Tajemniczy projekt.



W ubiegłym roku chińskie media donosiły o tajemniczym projekcie rozwoju potężnego reaktora jądrowego przez inżynierów z Państwa Środka. Konstrukcja miała być rozwijana z przeznaczeniem dla misji kosmicznych - w tym tych na Księżyc oraz Marsa. Plotki na temat opisywanego projektu powracają.



Jak informuje SpaceNews, chiński reaktor miał przejść kompleksową ocenę wydajności. Chińskie media milczą jednak w kwestii szczegółów związanych z samym reaktorem.



Sto razy mocniejszy od rozwiązań NASA



Zaprojektowany przez Chińską Akademię Nauk reaktor dynamiczny ma być w stanie generować około jednego megawata energii elektrycznej - to sto razy więcej niż w przypadku podobnego urządzenia, które rozwija NASA. Amerykańska Agencja Kosmiczna chce umieścić swój mały reaktor na Księżycu maksymalnie do 2030 roku.





Moc jednego megawata wystarczy z powodzeniem do zasilenia 10 Międzynarodowych Stacji Kosmicznych. To bardzo dużo, szczególnie biorąc pod uwagę, że na ISS cały czas przebywają astronauci zużywający energię przez większość dnia i nocy.W ostatnich latach Chińczycy aktywniepozwalających im przybliżyć się do eksploracji dalszych obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej. Państwo Środka skupiało się między innymi na rakietach kriogenicznych, rakietach nośnych wielokrotnego użytku czy suborbitalnych samolotach kosmicznych. Chińczycy posiadają również naprawdę sporo doświadczenia w zakresie wykorzystywania energii jądrowej podczas misji kosmicznych.Jednym z przykładów jest chociażby lądownik księżycowy Chang’e 3, który użył do działania generatora jądrowego zasilanego plutonem. W 2019 roku Chińczycy poinformowali również o utworzeniu specjalnego laboratorium Tiandu do badania rozwoju energii jądrowej przeznaczonej do eksploracji kosmosu.NASA twierdzi, że napędy opierające się o energię jądrową mogą znacząco przyspieszyć załogowe misje na Księżyc oraz Marsa. Nic więc dziwnego, że Chińczycy tak bardzo interesują się tego typu pomysłami.Od dawna wiadomo, że Państwo Środka chce wyprzedzić Amerykanów w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii kosmicznych.Źródło: SpaceNews / fot. Casey Horner - Unsplash.com