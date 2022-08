Youtuber skonstruował jeżdżący rower z betonu. Waży ponad 135 kg

W zestawie są betonowe okulary.



Ach, YouTube. Gdyby nie serwis internetowy należący do Google zapewne nigdy nie wiedzielibyśmy, że tak wiele osób na świecie wpada na tak dziwne i nietuzinkowe pomysły. Czego nie robi się jednak dla zaspokojenia ciekawości lub pięciu minut sławy w sieci? Ktoś na przykład postanowił skonstruować rower i zalać go betonem, by sprawdzić czy będzie on nadal jeździł? Jak się okazuje 136,5-kilogramowy jednoślad jest w stanie przemieszczać się napędzany wyłącznie siłą ludzkich mięśni.



Rower z betonu działa i jeździ tak, jak należy

Prowadzący kanał Play to DIY stwierdzili, że najwyższy czas odejść od prezentowania praktycznych idei i postawić na te nieco bardziej widowiskowe. Pośród wielu interesujących nagrań z gatunku DIY zagościło właśnie to najdziwniejsze jak do tej pory. Konstruktorzy wykorzystali kilka komponentów ze zwykłego roweru, przygotowali specjalną, wzmocnioną ramę i... zalali całość betonem.



Odrobina drewna, kleju, stali i pomysłowości wystarczyły do tego, aby stworzyć szkielet prawdopodobnie jednego z najbardziej nietypowych rowerów na świecie. Koła? Zwykłe obręcze umieszczono w specjalnej formie również zabetonowano, wcześniej upewniając się, że piasta i jej ruchomy mechanizm będą w dalszym ciągu działać jak trzeba. Tak powstał rower, którym lepiej nie najechać nikomu na stopę.



Odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania znajdziecie na poniższym nagraniu.







