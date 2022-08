Niemcy uruchomili pierwszą na świecie wodorową linię kolejową

Niemcy potrafią.

Niemcy uruchomiły linię kolejową zasilaną wodorem

"Ten projekt daje przykład całemu światu. Stanowi znakomity przykład udanej transformacji rodem z Dolnej Saksonii"

"Jako państwo skupiające się na energii odnawialnej wyznaczamy kolejny kamień milowy na drodze ku neutralności klimatycznej w naszym sektorze transportowym"

Dlaczego Niemcy nie zelektryfikowali kolei?

Samochody elektryczne zyskują na popularności, nawet jeśli pod uwagę weźmiemy fakt, że przez panujący na świecie kryzys ich sprzedaż nieznacznie spadła. Alternatywą dla nich miały być pojazdy napędzane wodorem, jednak do tej pory poza ultraniszową Toyotą Mirai producenci nie zaprezentowali niczego, co wzbudziłoby jakiekolwiek zainteresowanie ze strony konsumentów. O ile wśród odbiorców prywatnych wodór nie cieszy się wielką estymą, to coraz częściej słyszymy o wodorze w kontekście paliwa przyszłości dla środków transportu publicznego. O autobusach wodorowych testowanych w pierwszych europejskich miastach zapewne już wiecie, ale czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Niemcy otworzyli właśnie pierwsze połączenie kolejowe wykorzystujące wyłącznie ten rodzaj nowoczesnego paliwa?Lokalna linia kolejowa nieopodalrozpoczęła obługę połączeń za pomocą składającej się z 14 pociągów floty napędzanej wodorem. Pociągiwyprodukowane zostały przez francuską firmę Alstom. W środowej ceremonii otwarcia linii w mieście Bremervörde wziął udział premier Dolnej Saksonii,Pierwsza komercyjna próba nowego typu pociągu odbyła się na linii między Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde i Buxtehude jeszcze w 2018 roku. Od tego czasu składy wodorowe jeździły po około 100-kilometrowej linii, ale towarzyszyły im pociągi z silnikiem Diesla, które odpowiadały większość przebiegu. Od teraz na całej linii operują jedynie składy wodorowe.– powiedział Weil.- dodał., rzeczniczka lokalnego urzędu transportu publicznego LNVG, zapowiedziała, że region nie kupi już ani jednego pociągu z silnikiem diesla. Wszystko po to, aby walczyć o ochronę środowiska.Składy Coradia iLint zasilane są czystym wodorem, pobierają tlen z otaczającego powietrza, a ogniwo paliwowe przekształca oba sygnały wejściowe w prąd elektryczny. Jedynymi produktami odpadowymi w punkcie wytwarzania energii są para wodna i ciepło. Dzięki temu producenci reklamują je jako zeroemisyjne.Według Alstom, projekt ma na celu zaoszczędzenie ponad. Dużo? W skali globalnej... tyle co nic. W skali lokalnej, sporo. Duże oszczędności biorą się z małych oszczędności, warto o tym pamiętać.Wiele osób zadaje sobie zapewne pytanie o to, dlaczego Niemcy nie przeszli z pociągów z silnikami diesla na maszyny zelektryfikowane. Otóż okazuje się, że na krótkich odcinkach, pokroju opisywanego, koszt elektryfikacji kolei jest niewspółmiernie wysoki do płynących z niej korzyści. Każdy tunel oraz most gwałtownie podnoszą koszty budowy tego rodzaju nitek kolejowych.Oczywiście wodór to również pewne wady. Chociaż jest to najobficiej występujący pierwiastek na planecie, prawie zawsze jest wymieszany z innymi — najczęściej z tlenem. Wydobywanie czystego wodoru jest kosztowne i wymaga sporych nakładów energii. A na razie najtańszym sposobem nadal jest wykorzystanie paliw kopalnych. Jednak koszty wykorzystania nadmiaru energii odnawialnej do pozyskiwania wodoru nieustannie spadają, a spodziewany wzrost kosztów pozyskania paliw kopalnych może wkrótce zwiększyć atrakcyjność tej metody.Źródło: DW