Amerykańskie wampiry pojadą na Ukrainę. Będą postrachem Rosjan

To największy jak do tej pory pakiet pomocowy.

Stany Zjednoczone w tym tygodniu ogłosiły najnowszy pakiet wsparcia dla broniącej się przed inwazją wojsk rosyjskich Ukrainy, opiewający na 3 miliardy dolarów (ok.). Pośród długiej listy przekazywanego uzbrojenia na pierwszy plan wysuwa się nowoczesny system rakietowy o wpadającej w ucho nazwie. Ma on pomóc armii ukraińskiej skutecznie rozprawiać się z rosyjskimi dronami, również tymi, które jakiś czas temu władze Federacji Rosyjskiej zakupiły od Iranu.Armia ukraińska niebawem będzie mogła zmieniać najzwyklejsze cywilne pojazdy w platformy dla wyrzutni rakiet, będących w stanie neutralizować rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne. Wszystko za sprawą zestawów VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), produkowanych przez amerykańską firmę L3Harris.Jak podaje producent, "walizkowy" zestaw VAMPIRE (pol. wampir) z łatwością może rozstawić na platformie (na przykład z tyłu pickupa) dwuosobowa załoga. Niewielkie pociskinadają się doskonale do rażenia celów naziemnych oraz powietrznych. Ich kinetyka pozwala eliminować przede wszystkim lekkie, kiepsko opancerzone cele.

Pakiet pomocowy częściowo owiany jest tajemnicą

VAMPIRE da się zamontować nawet na cywilnych pojazdach, takich jak choćby półciężarówki. | Źródło: L3HarrisAmerykanie przekazują, że(Advanced Precision Kill Weapon System) skraca do minimum czas niezbędny do namierzenia celu i odpalenia pocisku. Dzięki temu sprawdza się świetnie zwłaszcza podczas działań partyzanckich i zawsze wtedy, gdy zachodzi potrzeba częstej zmiany pozycji.Jak widać na zdjęciach, system pozwala wystrzelić maksymalnie cztery pociski bez przeładowania. W razie konieczności ostrzału celów naziemnych umożliwia ostrzelanie celów szybsze i precyzyjniejsze niż poprzez ręczne wyrzutnie piechoty.APKWS Hydra instalowane na półciężarówkach według ekspertów będą w stanie atakować cele ruchome i nieruchome w zasięgu od 400 metrów do 1.6 km, w zależności od ukształtowania terenu. Zasięg ten może zmienić się w sytuacji zaadaptowania innego rodzaju sterowanych laserowo pocisków.VAMPIRE obsługuje się z poziomu niewielkiej konsoli, którą zamocować da się na desce rozdzielczej samochodu. | Źródło: L3HarrisWarto dodać, że siły ukraińskie korzystają z podobnego systemu produkcji czeskiej. RM-70 VAMPIR 122mm MLRS neutralizuje drony, jednakże wymaga zamontowania go na odpowiednio dużym pojeździe wojskowym.Nie wiemy jeszcze, ile systemów VAMPIRE trafi na Ukrainę. Rzecznik L3Harris, Paul Swiergosz, podaje natomiast, że uzbrojenie wysyłane będzie do tego kraju na przestrzeni kolejnych dziewięciu miesięcy.W skład największego jak do tej pory pakietu pomocowego od Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy wchodzą ponadto między innymi broń i pociski artyleryjskie i przeciwlotnicze.Źródło: Defense News