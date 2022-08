Elon Musk ma problem z Neuralink. Jednak nie jest tak super, jak miało być

Projekt boryka się z opóźnieniami.



Elon Musk co krok ma projekty z rozwojem technologii w ramach swojej firmy Neuralink. Przedsiębiorstwo, które pracuje nad stworzeniem czipu wszczepianego bezpośrednio do mózgu użytkownika dalej nie zaprezentowało układu, który będzie można przetestować na ludziach. Kłopoty Neuralink są na tyle poważne, że sam Musk rozważa… przejęcie konkurencyjnej firmy Synchron Inc.



Skąd taka decyzja?



Musk chce przejąć konkurencję



Neuralink powstał w 2016 roku jako odpowiedź Muska na szybki rozwój interfejsów mózg - komputer mających pozwolić naprawić biologiczne niedoskonałości człowieka. W 2019 roku Elon ambitnie twierdził, iż Neuralink dąży do otrzymania wszelkich zatwierdzeń regulacyjnych do końca 2020 roku. W 2021 roku firma nie rozpoczęła planowanych testów na ludziach - Musk twierdził, że te zaczną się w 2022 roku. Tak się nie stało.