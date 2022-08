Samsung pokazał sedes przyszłości. Bill Gates lubi to

Oto przyszłość wypróżniania się.

Sedes przyszłości od Samsunga

przekazał w czwartek, że we współpracy zopracował toaletę przyszłości, która przetwarza i bezpiecznie neutralizuje ludzkie ekskrementy. Była to jedna z prac biorących udział w wyzwaniu zapoczątkowanym jeszcze w 2011 roku, którego celem jest opracowanie opłacalnych w produkcji toalet, które zapewnią komfort korzystania i neutralizowania odpadów bez konieczności stosowania dodatkowych systemów oczyszczania ścieków.Ramię badawcze firmy Samsung w postaciwspółpracuje z Fundacją Billa i Melindy Gatesów od 2019 roku. Instytut niedawno zakończył opracowywanie podstawowych technologii i stworzył prototyp toalety, która pomyślnie przeszła testy użytkowe, przekazał Samsung.Firma z Korei Południowej podała, że toaleta przeznaczona do użytku domowego, spełniająca wymagania fundacji, jest wyposażona w technologie obróbki cieplnej i bioprzetwarzania w celu zabijania patogenów z ludzkich odchodów. Uwolniony materiał jest bezpieczny dla środowiska.