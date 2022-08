NASA dzieli się szczegółami Oriona - statku, który zabierze ludzi na Księżyc

A w przyszłości również na Marsa.

Załogowy moduł Oriona został skonstruowany przez firmę Lockheed Martin, a jego moduł serwisowy był wspierany przez takich gigantów, jak na przykład Airbus Defence and Space. Film, który możecie zobaczyć poniżej przedstawia szczegółowy wygląd wspomnianego statku kosmicznego.





Moduł załogowy Oriona może pomieścić do czterech astronautów. Za zasilanie odpowiadają cztery główne silniki oraz osiem silników pomocniczych. Orion posiada również swoiste “skrzydła” zasilane energią słoneczną. Na materiale wideo możemy podejrzeć także działanie systemu bezpieczeństwa, który w razie awarii wystrzeli kapsułę z astronautami w bezpieczne miejsce i pozwoli im wylądować przy pomocy wbudowanego spadochronu.





NASA twierdzi, iż Orion czerpie co najlepsze z ostatnich 50 lat rozwoju nowych technologii kosmicznych oraz wszystkich lotów wykonanych przez amerykańską agencję. Orion ma być też swoistym modelem referencyjnym do tworzenia kolejnych statków kosmicznych w przyszłości.Start SLStego roku zapowiada się naprawdę imponująco - szczególnie biorąc pod uwagę moc samej rakiety oraz ciąg jaki jest ona w stanie wytworzyć. NASA udostępni livestream z całego wydarzenia, także jeśli jesteście zainteresowani, to spokojnie będziecie mogli zobaczyć opisywany moment w czasie rzeczywistym na swoich komputerach i telefonach.Źródło: NASA / fot. NASA