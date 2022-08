Ukraina otrzymała nanodrony Black Hornet. Co może ten sprzęt?

Nanodrony od Norwegów i Brytyjczyków.

"Darowizna stanowi wyraz wsparcia dla Ukrainy, ale także wyznacza nowy kierunek, w jakim kraje zachodnie wspierają ich walkę z agresorem. Do tej pory my i nasi sojusznicy przekazywaliśmy darowizny głównie z własnych zasobów"

"Dron opracowany w Norwegii jest światowym liderem na rynku tego rodzaju urządzeń. Jest używany w wielu krajach sojuszniczych, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dron służy do rozpoznania i identyfikacji celów. Jest łatwy w obsłudze, wytrzymały, trudny do wykrycia i szczególnie dobrze nadaje się do walki na obszarach miejskich"

Black Hornet Nano - możliwości

Black Hornet Nano. | Źródło: Wikipedia ( OGL v1.0 Bezzałogowy miniaturowy dron Black Hornet Nano wygkląda szalenie niepozornie. Waży zaledwie 16 gramów i ma wymiary 10 x 2,5 centymetra. Może przemieszczać się na pułapie do 30 metrów w zasięgu do ok.. Unoszący się w powietrzu przez maksymalnie 30 minut bezzałogowiec produkowany jest w kooperacji norwesko-brytyjskiej od 2012 roku, w kilku wariantach.Dron może przemieszczać się autonomicznie po wcześniej zaprojektowanej trasie lub być sterowany manualnie. Urządzenie wyposażone w aparat doskonale nadaje się do zwiadu z prędkością sięgającą doi robić to niemal bezgłośnie.Drony Black Hornet mogą przenosić maksymalnie. Pierwsza przesyła obraz w rozdzielczości 640x480 pikseli i wykonuje zdjęcia o rozdzielczości 1600x1200 pikseli. Druga, termowizyjna, pozwala przesyłać obraz i wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 160x120 pikseli.Źródło: government.no , zdj. tyt. Wikipedia (OGL v1.0)