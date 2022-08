Reżim Łukaszenki chce robić kiełbasę na drukarkach 3D

W temacie sankcji nałożonych z powodu trwającej wojny na terenie Ukrainy, często zapominamy o Białorusi. A przecież nie tylko Rosja musi mierzyć się z wieloma problemami, obrywa się też reżimowi Łukaszenki, choć nie jest o nim aż tak głośno. Zapewne właśnie niedobory różnych surowców związanych z przemysłem spożywczym, popchnęły tamtejszą Narodową Akademię Nauk do bardzo dziwnego projektu. Jednak nie można mu odmówić innowacyjności.

Białorusini chcą być pierwszymi ludźmi na świecie, którzy będą drukować kiełbasę

Na antenie państwowej białoruskiej telewizji CTV można było zobaczyć materiał, w którym wypowiedział się dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsno-Mlecznego Ośrodka Naukowo-Produkcyjnego Akademii Nauk. Hardziej Sukakou skupił się na opowiadaniu o nowych wyzwaniach, przed którymi stanęli białoruscy badacze. Stwierdził, że środowisko naukowe dochodzi do wniosku, że można by na Białorusi drukować także jedzenie. Inni taką metodą wytwarzają już chociażby sery (ricotta i mascarpone), ale białoruscy badacze opracowują odpowiednie do druku w 3D odzyskane masy emulsji mięsnych.