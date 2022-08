Polska właśnie przekazała Ukrainie 5000 terminali Starlink

Cenny dar

Polska przekazała 5000 zestawów Starlink Ukrainie

New batch of Starlinks has arrived. 5K Starlinks to support Ukrainian critical infrastructure, emergency services, local authorities. Dziękuję, Poland! @jciesz @CyfryzacjaKPRM pic.twitter.com/yQxBzbLetx — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) August 22, 2022

"Nasi polscy przyjaciele przekazali Ukrainie 5000 Starlinków. Dzięki temu Ukraińcy będą zawsze w kontakcie, a obiekty infrastruktury krytycznej będą pracować w najtrudniejszych warunkach. Jestem bardzo wdzięczny sekretarzowi stanu ds. cyfryzacji Polski Januszowi Cieszyńskiemu za tak ważne posunięcie"

Starlink - dlaczego jest tak istotny w Ukrainie?

Polska jest w ścisłej czołówce trzech krajów najmocniej wspierających finansowo Ukrainę w wojnie obronnej przeciwko Rosji., prezydent Republiki Białorusi, powiedział nawet kilka dni temu, że gdyby nie Stany Zjednoczone i Polska wojna już dawno byłaby zakończona, z wiadomym rezultatem. Polska pomaga Ukrainie nie tylko przyjmując miliony uchodźców z tego kraju i przesyłając doń sprzęt wojskowy. W marcu Polacy wysłali Ukrainie zestawy umożliwiające odbiór internetu satelitarnego Starlink . Teraz okazało się, że do Ukrainy dotarła kolejna, gigantyczna partia tych urządzeń.Wicepremier Ukrainypodziękował Polsce za przekazanie następnej partii 5000 zestawów Starlink, pozwalającej odbierać internet satelitarny od Elona Muska w tym kraju. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy wojska rosyjskie odcinają ukraińskich cywili i żołnierzy od łączności z siecią zewnętrzną oraz wewnętrzną.– pisał Fedorow w poście na Facebooku, cytowanym przez ukraińskie Ministerstwo Obrony.Starlink to projekt amerykańskiej firmy SpaceX, należącej do Elona Muska, której celem jest stworzenie rozbudowanej platformy satelitarnej, wykorzystującej tysiące satelitów komunikacyjnych okrążających Ziemię. System zapewnia dostęp do szerokopasmowego dostępu do Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Działa on doskonale już teraz, mimo że na orbicie powinno znaleźć się jeszcze kilka tysięcy satelitów.Terminale Starlink można instalować wszędzie tam, gdzie mogą nawiązać bezpośrednie połączenie z satelitami.Rosjanie próbowali wcześniej zakłócać działanie terminali Starlink poprzez wojnę elektroniczną. Po aktualizacji oprogramowania SpaceX skutecznie uporał się z rosyjskimi hakerami Źródło: mil.in.ua , Twitter