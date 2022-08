BMW samo wezwało policję. Polka dostała wysoki mandat

Zadziałał "elektroniczny konfident".

eCall wezwał służby. Kobieta ukarana mandatem

Samochody sprzedawane na terytorium Unii Europejskiej wyposażane są w coraz to nowe systemy bezpieczeństwa. Jednym z mających już kilka dobrych lat rozwiązań jest system eCall, wzywający służby ratunkowe w razie wykrycia wypadku na podstawie danych z modułu GPS. To właśnie opisywana technologia przyczyniła się do ukarania Polki kierującej samochodem marki BMW mandatem w wysokości 1100 złotych.Na wstępie należy wiedzieć o tym, iż system eCall wykonuje połączenie automatycznie z operatorem numeru 112 w razie wykrycia kolizji.18 sierpnia 2022 roku o godzinie 14:00 do stanowiska dowodzenia rawskiej Policji wpłynęła informacja z systemu eCall o zdarzeniu drogowym. Dyżurny otrzymał pełne dane auta - numer VIN, rodzaj paliwa oraz lokalizację kolizji. Informacjom tym towarzyszyła wiadomość, iż kierowca nie podjął rozmowy z operatorem, a w tle słychać było światła awaryjne. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia.