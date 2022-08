Realny zasięg elektryków na autostradzie. Porównano 36 samochodów

Zero zaskoczenia?

Realny zasięg samochodów elektrycznych

Żadną tajemnicą nie jest to, że spalanie samochodów podawane w testach WLTP można włożyć pomiędzy bajki. To samo dotyczy z resztą tych samych pomiarów w odniesieniu do samochodów elektrycznych - ich zasięgu oraz zużycia energii. Producenci aut zaklinają rzeczywistość, chwaląc się wartościami zupełnie oderwanymi od stanu faktycznego. Dziennikarze niemieckiego czasopisma Auto Bild postanowili sprawdzić rzeczywisty zasięg 36 samochodów elektrycznych. Jak mocno różnił się od deklarowanego?Niemiecka prasa motoryzacyjna zweryfikowała zasięg 36 modeli aut elektrycznych, tworząc na tej podstawie interesujące zestawienie. W utworzonym rankingu zabrakło jednak kluczowej informacji: jak bardzo zasięg rozmijał się z obiecywanym. Dlaczego? Nie wiem, ale się domyślam. Zestawienie wygrał niemiecki Mercedes-Benz EQS 450+ 4Matic, który to swoim zasięgiem odbiega znacząco od obietnic producenta. Na szczęście Auto Evolution stworzyło drugi ranking, pozwalający każdemu wyciągnąć odpowiednie wnioski.Założenia pomiarów były proste. Każdym z samochodów przemieszczano się przez 482 kilometry ze średnią prędkością 130 kilometrów na godzinę. Niemieckie autostrady pozwalają na takie testy. Jak prezentują się wyniki?Najlepiej wypadł wspomniany już Mercedes-Benz EQS 450+ 4Matic, który uzyskał zasięg na poziomie 482 kilometrów. Dużo? Owszem, ale producent podaje zasięg WLTP na poziomie 785 kilometrów. Drugie miejsce na podium przypadło BMW iX xDrive 50 z rezultatem 434 kilometrów. Ponownie: to niezły rezultat, ale daleki od tego, co sugeruje pomiar WLTP (639 kilometrów). Podium zamyka, dość niespodziewanie, zelektryfikowany Genesis G80 z wynikiem 427 kilometrów (520 km WLTP). Reszta zestawienia wygląda następująco: