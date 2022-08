Europa chce pozyskiwać energię z kosmosu. W jaki sposób?

Pomysł jest dość… oryginalny.

Europejska Agencja Kosmiczna rozważa stworzenie technologii umożliwiającej pozyskiwanie energii z kosmosu - a konkretniej ze Słońca - i przesyłanie jej bezpośrednio na Ziemię. Wszystko to po to, aby zmniejszyć zależność energetyczną regionu i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Jak inżynierowie mają zamiar tego dokonać?Badanie zlecone agencjom konsultingowym z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii pokazały, iż stworzenie technologii pozwalającej nafaktycznie jest możliwe. ESA opublikowała nawet badania, które dostarczają technicznych oraz programowych informacji europejskim urzędnikom. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a sam pomysł uzyska finansowanie, jego realizacja powinna rozpocząć się już w okolicach 2025 roku.

fot. NASA

W założeniu, sam pomysł jest naprawdę prosty. Naukowcy chcieliby wykorzystać satelity krążące ponad ziemską atmosferę do zbierania energii słonecznej. Następnie, po przetworzeniu jej na prąd miałaby być ona przesyłana na Ziemię w postaci mikrofal - będąc przechwytywaną przez ogniwa fotowoltaiczne lub specjalnie zaprojektowane anteny.Podstawową zaletą zbierania energii bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej jest to, że zarówno pogoda ani noc nie będą w stanie stanie zakłócić skutecznego pozyskiwania prądu. Europa zużywa obecnie około 3000 TWh energii rocznie - ogromne obiekty na orbicie geostacjonarnej Ziemi mogłyby zaspokoić od jednej trzeciej do jednej czwartej wymienionego wyżej zapotrzebowania.Pozyskiwanie energii z przestrzeni kosmicznej wymagałoby stworzenia konstelacji kilkudziesięciu ogromnych satelitów rozmieszczonych w odległości około 36 tys. kilometrów od Ziemi. Każdy z tych satelitów miałby masę około 10 razy większą od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.Chociaż sama koncepcja pozyskiwania energii z przestrzeni kosmicznej może brzmieć jak dobry pomysł, to ma ona również krytyków. Wszystko rozbija się o czas i pieniądze związane z wystrzeleniem ogromnych satelitów na orbitę.Czy urzędnicy wezmą opisywane rozwiązanie pod uwagę i dadzą mu “zielone światło”?Poczekamy, zobaczymy.Źródło: ESA / fot. NASA