Jak działa Twój internet? Bo na Kilimandżaro wyśmienicie

Stało się.

Internet na Kilimandżaro

Mita 3795 kutoka usawa wa bahari kuelekea kwenye paa la Bara la Afrika, Mlima Kilimanjaro. Kituo hichi tumewasha Internet ya Kasi kutoka TTCL na watalii wanafurahia huduma!. #KaziIendelee! pic.twitter.com/oQTxuOvhNn — Nape Moses Nnauye (@Nnauye_Nape) August 16, 2022

Polacy wcale nie tak rzadko narzekają na zasięg sieci operatorów komórkowych, z usług których korzystają na co dzień. A to internet za wolny, a to opóźnienia zbyt duże, a to w ogóle nie działa. Podróżowałem wczoraj pociągiem poruszającym się poz Warszawy do Katowic i dziury w zasięgu zdarzały się notorycznie. W tym kontekście spieszę z informacją, że internet ponoć całkiem niezłej jakości działa już na najwyższej górze w Afryce. Mowa oczywiście oInternet na Kilimandżaro dostarczyć postanowiły władzeza pośrednictwem narodowego operatora. Tanzańskie ministerstwo cyfryzacji z początkiem tego tygodnia powiadomiło o uruchomieniu usługi, na razie na stokach góry., tanzański minister informacji, komunikacji i cyfryzacji, powiedział, że wchodzenie na szczyt góry bez dostępu do sieci może być najzwyczajniej w świecie niebezpieczne, dlatego też rząd tego kraju postanowił coś z tym zrobić.Na ten moment sukces jest jedynie połowiczny, bowiem zasięg sieci nie dociera jeszcze na najwyższy z trzech szczytów Kilimandżaro. Założeniem projektu współfinansowanego przez Chiny jest zapewnienie osobom przebywającym na najwyższym szczycie,, komfortowej łączności z siecią. Ma to nastąpić do końca bieżącego roku.Kilimandżaro leżąca przy granicy Tanzanii z Kenią jest górą o wysokości. Górę nazywaną Dachem Afryki odwiedza rocznie około 55 tysięcy turystów spośród ok. 1,28 miliona zwiedzających Tanzanię. Turystyka przyniosła Tanzanii w 2021 roku przychód w wysokości 1,4 miliarda dolarów, czyli ok. 6,5 miliarda złotych.Minister Nnauye wezwał państwowego operatora do dostarczenie sieci również do innych parków narodowych.Co ciekawe, darmowe Wi-Fi jest od jakiegoś czasu dostępne na najwyższej górze na świecie - Mount Everest.Źródło: Twitter