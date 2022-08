Euronet obniżył limit wypłat z bankomatów. Gotówka powoli odchodzi w niepamięć

Kwota jest naprawdę niska.



Jesteśmy świadkami tego, czego panicznie boją się przeciwnicy kontroli państwa nad przepływem pieniędzy. Na całym świecie stopniowo odchodzi się od płatności gotówkowych. W jednych krajach postępuje to szybciej, w innych nieco wolniej. W Polsce jakiś czas temu obniżono limity wypłat w niektórych bankomatach do poziomu zaledwie 1000 złotych. Teraz Euronet, jeden z popularniejszych operatorów, obniżył tę kwotę jeszcze bardziej.



Limit wypłat z bankomatów Euronetu obniżony

Euronet obniżył limit wypłat z bankomatów do poziomu 800 złotych. Oznacza to, że osoba pragnąca wypłacić z urządzenia kwotę 8000 złotych będzie musiała aż ośmiokrotnie wkładać do bankomatu kartę lub korzystać z terminala zbliżeniowego, o ile oczywiście może to zrobić. Wypłacanie dużych sum pieniędzy na raty jest szalenie kłopotliwe, a robienie tego w oddziałach banków nie rzadko wiąże się z długim czasem oczekiwania.



"Obecnie w naszej sieci obowiązuje limit jednorazowej wypłaty gotówki w wysokości 800 zł ze wszystkich bankomatów i wpłato-bankomatów Euronet Polska dla każdej transakcji wykonywanej kartą, zbliżeniowo oraz za pomocą BLIK-a" - czytamy w komunikacie biura prasowego spółki.



Na pocieszenie: limit nie obejmuje klientów banków pozwalających na wyższe limity wypłat, o ile Euronet ma umowę bilateralną z takim podmiotem.



