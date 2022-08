Dzięki nowej technologii sygnał Wi-Fi ma penetrować nawet dotąd nieprzenikalne ściany

Brzmi nieźle.

Przez stosunkowo cienkie ściany sygnał Wi-Fi przenika z taką łatwością, z jaką światło widzialne przenika przez szkło. Jednak im grubsza ściana, tym więcej energii traci on przechodząc przez nią – znacznie więcej niż przemieszczając się w powietrzu. Ba, przez ścianę odpowiednio grubą sygnał Wi-Fi nie jest w stanie się przebić.Na szczęście, naukowcy właśnie opracowali technologię, która ma powyższy problem rozwiązywać. Ma ona bowiem umożliwiać sygnałom Wi-Fi przenikanie nawet przez te ściany, które wcześniej nie były dla nich penetrowalne.Omawianym rozwiązaniem jest specjalna powłoka, która, nałożona na ścianę, sprawia, że sygnał Wi-Fi może przez nią przeniknąć. Udało się już pomyślnie przetestować ją w ramach eksperymentów.W jaki sposób nowa technologia działa? Naukowcy porównują ją do antyrefleksyjnej powłoki stosowanej w okularach korekcyjnych., powiedział profesor Stefan Rotter z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.Oczywiście, znacznie łatwiej jest sprawić, aby promieniowane świetlne lepiej przenikało przez okulary, niż aby sygnał Wi-Fi łatwiej przenikał przez grube ściany. W porównaniu do soczewki ściana jest bowiem naprawdę ogromnym labiryntem, w którym fale radiowe są rozpraszane, odbijane i pochłaniane. Niemniej, powłoka stworzona przez uczonych skutecznie zapobiega odbijaniu się promieniowania od grubych ścian, umożliwiając jego przenikanie.

Schemat obrazujący działanie antyrefleksyjnej powłoki umożliwiające sygnałom Wi-Fi przenikanie przez grube ściany. | Źródło: Nature

„Najpierw musisz po prostu wysłać określone fale przez ośrodek i dokładnie zmierzyć, jak te fale są odbijane przez materię.”

„Byliśmy w stanie wykazać, że dzięki tym informacjom może obliczyć strukturę odpowiedniego medium, które rozpraszałoby fale w złożony sposób, tak że połączenie obu mediów umożliwiałoby całkowite przejście fali. Kluczem do tego jest metoda matematyczna, którą można wykorzystać do obliczenia dokładnego kształtu tej antyrefleksyjnej powłoki.”

Rozwiązanie ciekawe, ale jeszcze nie gotowe do użytku

, poinformował kolejny z badaczy, Michael Horodynski.Jako że technologia ta jest na bardzo wczesnej fazie rozwoju, raczej daleko jej do komercjalizacji. Oznacza to, że póki co nie powinieneś wyrzucać swojego wzmacniacza sygnału Wi-Fi czy rezygnować z systemu mesh Wi-Fi.Co jednak istotne, opracowane przez naukowców rozwiązanie może znaleźć zastosowanie nie tylko w przypadku sygnałów Wi-Fi. Badacze uważają, że można by wykorzystać je także chociażby w mikroskopach.Źródło: Nature , fot. tyt. Canva