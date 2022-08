Przyciski fizyczne deklasują ekrany dotykowe w samochodach. Zobacz sam

Interesujące badanie Szwedów.

Fizyczne przyciski w samochodach są lepsze niż cyfrowe ekrany

Zastępowanie fizycznych przycisków ekranami w samochodach - co o tym myślicie? Producenci nowoczesnych aut utrudniają ich obsługę na potęgę. To prawda, a nie opinia, co za chwilkę udowodnię. Podczas gdy zdecydowana większość kierowców woli korzystać z fizycznych przycisków do zarządzania funkcjami auta, takimi jak chociażby sterowanie klimatyzacją, czy też podgrzewanie szyb, większość koncernów integruje je w systemach multimedialnych. Nowe badanie dowodzi, że wpływa to niekorzystnie na skupienie kierowcy oraz czyni najprostsze czynności czasochłonnymi.Inspiracją dla ekranów we wnętrzach nowoczesnych samochodów są smartfony i tablety, których obsługa jest bajecznie prosta. Projektanci chcą uzyskać efekt minimalistycznego wnętrza z ograniczoną do minimum liczbą "rozpraszaczy". Jednocześnie, działy finansowe tną koszty. Każdy przełącznik to dodatkowy koszt, który w skali produkcji masowej... Zamiast opracowywać, produkować i przechowywać fizyczne przyciski w magazynie przez wiele lat, producenci samochodów dążą do integracji coraz większej liczby funkcji z cyfrowymi ekranami. Badanie przeprowadzone przez Vi Bilägare pokazuje, że ergonomia ekranów jest fatalna.Szwedzkie Vi Bilägare zgromadziło na lotnisku jedenaście nowoczesnych samochodów różnych producentów i zmierzyła czas potrzebny ich kierowcy na wykonanie czterech różnych prostych czynności, takich jak zmiana stacji radiowej lub regulacja klimatyzacji. W tym czasie każdy samochód jechał z prędkością 110 km/h. W teście wystąpił też "oldschoolowy" samochód bez ekranu dotykowego, 17-letnie Volvo V70.Kierowca najgorzej spisującego się w tej kwestii samochodu potrzebował na wykonanie prostych czynności cztery razy więcej czasu (!) niż w przypadku samochodu uznanego za najbardziej ergonomiczny. Ma to niestety wpływ na spadek bezpieczeństwa jazdy. Wyniki testu obrazuje poniższa grafika.