Chińscy naukowcy stworzyli magnes milion razy silniejszy niż pole magnetyczne Ziemi

Niesamowite.



Chińczycy nie próżnują jeśli chodzi o rozwój zaawansowanych technologii. W Państwie Środka, a konkretniej w laboratorium Steady High Magnetic Field Facility na terenie Hefei udało się uruchomić najsilniejszy magnes w historii. Jego moc przekracza milion razy pole magnetyczne generowane przez naszą planetę.



Jak to możliwe?



Chińczycy stworzyli najsilniejszy magnes świata



Co ciekawe, sam magnes ma być wielkości monety o średnicy 33 milimetrów. Pomimo skromnych rozmiarów, magnes jest w stanie wytworzyć stabilne pole magnetyczne o wartości 45,22 tesli - to o około milion razy więcej niż całe pole magnetyczne Ziemi. Według oficjalnego raportu, Chińczycy dokonali w ten sposób “dużego przełomu technologicznego”.





Do tej pory rekord mocy należał do National High Magnetic Field Laboratory znajdującego się w Stanach Zjednoczonych - sam rekord miał ponad 20 lat.









Do czego w ogóle można wykorzystać tego typu magnes? Po pierwsze, wytworzenie tak potężnych pól magnetycznych, jak konstrukcja Chińczyków wymaga ogromnych ilości energii. Dla cierpliwych jest jednak nagroda. Niewiarygodnie silne magnesy można wykorzystać w celu zmniejszenia światowej zależności od paliw kopalnych. Potencjalne odkrycia Chińczyków da się również zastosować w przypadku półprzewodników i próby zastąpienia krzemu nowym materiałem - aby finalnie opracować superszybkie komputery pobierające bardzo mało energii.