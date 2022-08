VR wielkości normalnych okularów? To nowy pomysł NVIDII

To byłoby ekstra.



Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda połączyli siły wraz z NVIDIĄ, aby stworzyć prototyp okularów VR, które będą w stanie zmieścić się w obudowie klasycznych okularów. Sam projekt wygląda dość dziwnie, ale… najważniejsze, że działa. Od dłuższego czasu firmy technologiczne starają się doprowadzić do miniaturyzacji rozwiązań związanych z wirtualną rzeczywistością.



Rozmiar to bowiem największa przeszkoda w podbiciu rynku komercyjnego.



VR w końcu w rozsądnym rozmiarze?



W pracy badawczej możemy przeczytać dokładnie to, co napisałem dla Was wyżej - iż główną przeszkodą w powszechnej adopcji technologii wirtualnej rzeczywistości wciąż pozostaje nieporęczna forma istniejących wyświetlaczy VR. Do tego wszystkiego można dołożyć także dyskomfort z korzystania z tego typu sprzętów.





Nowy prototyp od NVIDII i naukowców ze Stanforda został nazwany jako “Holographic Glasses” i wyświetla obraz przy wykorzystaniu optyki o grubości zaledwie 2,5 milimetrów. Prototyp wykorzystuje soczewki typu “pancake” o mniejszym profilu i całkiem niezłej rozdzielczości. Ta optyka oferuje pole widzenia o szerokości do 200 stopni. To znaczące ulepszenie względem poprzedniej generacji soczewek typu “pancake”, które potrafiły wyświetlać obraz jedynie w 2D.









NVIDIA ma zamiar cały czas ulepszać swoją technologię do momentu, w którym będzie nadawała się ona do wprowadzenia na rynek komercyjny. Jeśli to się uda, to będziemy mogli skorzystać ze sprzętu do VR, który waży zaledwie 60 gramów. To znacznie mniej niż w przypadku konkurencji - szczególnie bardzo popularnego zestawu Meta Quest 2 ważącego 503 gramy.



NVIDIA ma zamiar cały czas ulepszać swoją technologię do momentu, w którym będzie nadawała się ona do wprowadzenia na rynek komercyjny. Jeśli to się uda, to będziemy mogli skorzystać ze sprzętu do VR, który waży zaledwie 60 gramów. To znacznie mniej niż w przypadku konkurencji - szczególnie bardzo popularnego zestawuważącego 503 gramy.