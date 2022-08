Xiaomi przebiło Teslę. Firma pokazała własnego robota

Oto CyberOne.



Xiaomi postanowiło rzucić rękawicę Tesli i Elonowi Muskowi. Właściciel Tesli i SpaceX jakiś czas temu przewidywał, że już za kilka lat każda osoba będzie posiadała w swoim mieszkaniu robota, który będzie pomagał jej w codziennych obowiązkach. Wygląda na to, że Xiaomi myśli bardzo podobnie.



Firma oficjalnie zaprezentowała swojego robota CyberOne. Co potrafi ta konstrukcja?



Xiaomi CyberOne - nowy robot Chińczyków



Xiaomi CyberOne, to nic innego, jak kolejny prototyp robota humanoidalnego - te konstrukcje zaczynają stawać się coraz bardziej popularne w branży technologicznej. Całość posiada 177 centymetrów wzrostu, waży 52 kilogramy i został ochrzczony przydomkiem “Metal Bro”. CEO Xiaomi Lei Jun wykonał na scenie krótki “spacer” z robotem i zrobił sobie z nim selfie. Konstrukcja była również w stanie samodzielnie zejść ze wspomnianej sceny.



CyberOne jest drugim produktem, który wychodzi bezpośrednio spod rąk zespołu Xiaomi Robotics Lab. Pierwszym z nich był oczywiście CyberDog, który został pokazany przez chińską firmę w sierpniu 2021 roku. W przypadku CyberOne, sama maszyna posiada twarz w postaci zakrzywionego panelu OLED, jest w stanie obserwować świat w trójwymiarze oraz słyszy użytkownika dzięki dwóm wbudowanym mikrofonom.



Chińczycy chwalą się, że ich nowy robot jest również w stanie rozpoznać 45 różnych emocji pochodzących z ludzkich ekspresji wokalnych. Nogi robota są napędzane siłownikami o mocy do 300Nm. CyberOne nie jest tak zwinny jak chociażby robot od Boston Dynamics, ale widać, że Xiaomi się stara - i dobrze. Konkurencja w tym segmencie na pewno wyjdzie wszystkim na dobre.



Lei Jun przekazał, iż pojedyncza sztuka robota CyberOne będzie kosztowała w zakresie od 600000 do 70000 juanów (około 470 tys. zł). Minie też trochę czasu zanim Xiaomi zdecyduje się wprowadzić swojego robota do masowej produkcji. Mimo to, cały ten projekt zapowiada się naprawdę ciekawie.