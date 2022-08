Smutek przeciwników 5G. Pole elektromagnetyczne w Polsce bez przekroczeń

Najnowsze dane Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jednoznacznie potwierdziły, że poziom pola elektromagnetycznego w Polsce pozostaje niezwykle niski. Nie spełniły się zatem niezwykle apokaliptyczne wizje snute przez przeciwników 5G, którzy twierdzili, że wprowadzenie tej technologii spowoduje „gigantyczne wzrosty poziomu PEM”.



Ogólnopolskie pomiary GIOŚ

Z końcem kwietnia bieżącego roku GIOŚ opublikował wyniki najnowszych, corocznych pomiarów poziomu pola elektromagnetycznego w Polsce. Wyniki nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem - nawet najwyższe zarejestrowane przez GIOŚ wartości są zaledwie ułamkiem maksymalnych dopuszczalnych w Polsce poziomów PEM.



Pomiary przeprowadzono w całym kraju – wykorzystano aż 767 punktów pomiarowych zlokalizowanych we wszystkich 16 województwach. Średnia z pomiarów wynosiła 1,21 V/m, a mediana zaledwie 0,97 V/m - wartości te stanowią odpowiednio 1,98% i 1,5% maksymalnej, bezpiecznej wartości PEM, którą przepisy prawa ustaliły na poziomie 61 V/m.



Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadził swoje pomiary w przeciągu całego 2021 roku, a więc badania uwzględniły zarówno wdrożoną w Polsce w 2020 roku sieć 5G, jak i zmienione maksymalne poziomy PEM, których harmonizacja na poziomie Unii Europejskiej nastąpiła z początkiem 2020 roku. Zmierzone wartości pola elektromagnetycznego pozostają na niemal niezmienionym poziomie co w latach ubiegłych, natomiast zarówno zasięg sieci, jak i oferowane prędkości dostępu do internetu, znacząco się poprawiły.







Wyniki przedstawione przez GIOŚ potwierdzają to, co w swojej corocznej kampanii pomiarowej stwierdził Instytut Łączności. IŁ w marcu tego roku przestawił obszerny raport z pomiarów PEM wykonywanych w 2021 roku na zlecenie KPRM.





Instytut Łączności zmierzył poziom pola elektromagnetycznego w 64 wytypowanych lokalizacjach i w 32 placówkach szkolnych - w sumie dokonując 1750 pomiarów. Wnioski z badania IŁ są zbieżne z tymi, które prezentuje GIOŚ - poziom PEM w Polsce, zarówno w otoczeniu stacji bazowych jak i w miejscach dostępnych dla ludności, jest bardzo niski.



Źródło: PIIT