Które samochody elektryczne najszybciej odzyskują zasięg i zużywają najmniej energii? Ranking 2022

Samochody elektryczne - rzeczywiste zużycie energii i szybkość ładowania

Klasa luksusowa : cena katalogową powyżej 65 tys. euro

: cena katalogową powyżej 65 tys. euro Klasa premium : cena katalogową od 35 tys. euro do 65 tys. euro

: cena katalogową od 35 tys. euro do 65 tys. euro Klasa kompaktowa: cena katalogową do 35 tys. euro

Które samochody elektryczne ładują się najszybciej?

Klasa luksusowa

Niemiecka firma konsultingowa P3 Group opublikowała najnowszą edycję swojego raportu, dotyczącego szybkości odzyskiwania zasięgu przez poszczególne modele samochodów elektrycznych. Przy okazji sprawdzono ich rzeczywiste zużycie energii. To interesujące informacje nie tylko dla konsumentów przekonanych do zakupu auta zasilanego energią elektryczną, ale też sceptyków narzekających na długi czas ładowania pojazdów typu EV.Największe wady samochodów elektrycznych to zdaniem wielu wciąż niezbyt wysoki zasięg, niezbyt wysokie tempo ich ładowania oraz kiepska infrastruktura sieci ładowania - a przynajmniej tak wygląda to z perspektywy Polaków. Często mówi się, że gdyby elektryki ładowały się naprawdę szybko, można by przymknąć oko na zasięg oraz raczkującą jeszcze sieć stacji ładowania. Zobaczcie, jak wypadają w tej kwestii popularne modele prześwietlone przez P3 Group.P3 Group podzieliła samochody na trzy klasy, a za kryterium ich kategoryzacji przyjęto ceny. Nie dyskutujmy zatem o być może nieco kontrowersyjnym zaliczaniu niektórych samochodów do segmentu premium. W mojej ocenie wypasiona KIA Sportage HEV jest bardziej "premium" niż Mercedes CLA w tej samej cenie i ktokolwiek, kto przejdzie się tymi dwoma autami będzie miał zapewne te same odczucia. W dzisiejszych czasach znaczek na masce coraz rzadziej wiąże się bezpośrednio z kryterium jakościowym. Do rzeczy:Tutaj do wartości wzorcowej (1.0 P3CI) najmniej zabrakło samochodom Mercedes-Benz EQS450+, BMW iX xDrive50 oraz Porsche Taycan GTS. 20 minut ładowania z największą akceptowaną przez nie mocą dawało odpowiednio 275, 273 i 271 kilometrów prognozowanego zasięgu. Całkiem sporo, prawda?