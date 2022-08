Rosjanie rozbierają samoloty na części. Tak nakazał rząd

Zero zaskoczenia.

Rosjanie rozbierają samoloty na części, by naprawiać nimi resztę floty

Prędzej czy później to musiało się wydarzyć. Podczas gdy rosyjscy politycy zaklinają rzeczywistość mówiąc, że ich kraj poradzi sobie pomimo sankcji nałożonych przez kraje zachodu, każdy tydzień przynosi doniesienia zadające temu kłam. Problemy Federacji Rosyjskiej, która dopuściła się nieuzasadnionej agresji militarnej w Ukrainie z końcem lutego tego roku, nie kończą się wcale na braku dostępu do elektroniki konsumenckiej, procesorów i półprzewodników, czy też części niezbędnych do produkcji samochodów Łada. Rosja ma gigantyczny problem z utrzymaniem swoich samolotów.Rosyjskie linie lotnicze, w tym kontrolowany przez państwo Aerofłot, demontują sprawne samoloty, aby zabezpieczyć części zamienne, których nie mogą już kupować za granicą z powodu zachodnich sankcji. Informacje te przekazały dziś agencji Reuters cztery źródła branżowe. Źródło odmówiło zidentyfikowania się ze względu na sytuację panującą w Rosji.Kroki te korespondują z zaleceniem, jakie rosyjski rząd udzielił w czerwcu liniom lotniczym. Politycy apelowali wtedy, aby przeznaczyły niektóre działające samoloty na części, aby zapewnić, że pozostałe samoloty wyprodukowane za granicą będą mogły nadal latać co najmniej do 2025 roku. Prawdopodobnie Rosja przewiduje, że do wtedy mogą potrwać najbardziej dotkliwe sankcje państw zachodnich.