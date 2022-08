Co zużywa najwięcej prądu w domu? Sprawdź, jak obliczyć zużycie energii

Wiedza szalenie użyteczna.

100 W x 5 h = 500 / 1000 = 0,5 kWh dziennie

Dzienny koszt działania: 0,5 kWh x 0,77 zł = 0,385 zł (38,5 gr)

0,5 kWh x 0,77 zł = 0,385 zł (38,5 gr) Roczny koszt działania: 0,385 zł x 365 dni = 140,525 złotych

Ile prądu zużywają urządzenia w domu?

Ile prądu zużywa telewizor?

Przyjęta moc: 70 W

Przyjęty dzienny czas działania: 5 godzin

5 godzin Zużycie dzienne: 0,35 kWh

0,35 kWh Koszt dzienny: 0,2695 zł

0,2695 zł Zużycie roczne: 128 kWh

128 kWh Koszt roczny: 98,3675 zł

Ile prądu zużywa lodówka?

Przyjęta moc: A++ (według specyfikacji)

Przyjęty dzienny czas działania: 24 godziny

24 godziny Zużycie dzienne: 0,74 kWh

0,74 kWh Koszt dzienny: 0,5698 zł

0,5698 zł Zużycie roczne: 270 kWh

270 kWh Koszt roczny: 207,9 zł

Ile prądu zużywa ładowanie smartfona?

Przyjęta moc ładowania: 15 W

Przyjęty dzienny czas działania: 1,5 godziny

1,5 godziny Zużycie dzienne: 0,09 kWh

0,09 kWh Koszt dzienny: 0,69 zł

0,69 zł Zużycie roczne: 32,85 kWh

32,85 kWh Koszt roczny: 25,29 zł

Ile prądu zużywa czajnik elektryczny?

Przyjęta moc: 2000 W

Przyjęty dzienny czas działania: 33 minuty

33 minuty Zużycie dzienne: 0,66 kWh

0,66 kWh Koszt dzienny: 0,5082 zł

0,5082 zł Zużycie roczne: 240 kWh

240 kWh Koszt roczny: 185,493 zł

Ile prądu zużywa komputer stacjonarny?

Przyjęta moc: 200 W

Przyjęty dzienny czas działania: 5 godzin

5 godzin Zużycie dzienne: 1 kWh

1 kWh Koszt dzienny: 0,77 zł

0,77 zł Zużycie roczne: 365

365 Koszt roczny: 281,05 zł

Ile prądu zużywa laptop?

Przyjęta moc: 50 W

Przyjęty dzienny czas działania: 5 godzin

5 godzin Zużycie dzienne: 0,25 kWh

0,25 kWh Koszt dzienny: 0,1925

0,1925 Zużycie roczne: 91,25 kWh

91,25 kWh Koszt roczny: 70,2625 zł

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?

Przyjęta moc : pola grzejne 2300 W + 1800 W

Przyjęty dzienny czas działania: 30 minut

30 minut Zużycie dzienne: 2,05 kWh

2,05 kWh Koszt dzienny: 1,5785 zł

1,5785 zł Zużycie roczne: 748,25 kWh

748,25 kWh Koszt roczny: 576,1525 zł

Ile prądu zużywa piekarnik?

Przyjęta moc: 2000 W

Przyjęty dzienny czas działania : 41 minut

: 41 minut Zużycie dzienne: 1,36 kWh

1,36 kWh Koszt dzienny: 1,0472 zł

1,0472 zł Zużycie roczne: 496,4 kWh

496,4 kWh Koszt roczny: 382,228 zł

Ile prądu zużywa pralka?

Przyjęta moc: klasa A++

klasa A++ Przyjęty czas działania: 5 dni w tygodniu

5 dni w tygodniu Zużycie dzienne: 0,55 kWh

0,55 kWh Koszt dzienny: 0,4235 zł

0,4235 zł Zużycie roczne: 143 kWh

143 kWh Koszt roczny: 154,5775

Ile prądu zużywa mikrofalówka?

Przyjęta moc: 800 W

800 W Przyjęty czas działania: raz dziennie

raz dziennie Zużycie dzienne: 0,14 kWh

0,14 kWh Koszt dzienny: 0,1078

0,1078 Zużycie roczne: 51,1 kWh

51,1 kWh Koszt roczny: 39,347 zł

Ile prądu zużywa zmywarka?

Przyjęta moc: klasa A++

klasa A++ Przyjęty czas działania: 7 razy / tydzień

7 razy / tydzień Zużycie dzienne: 0,65 kWh

Koszt dzienny : 0,5005 zł

: 0,5005 zł Zużycie roczne: 237 kWh

237 kWh Koszt roczny: 182,6825 zł



Ile prądu zużywa odkurzacz?

Przyjęta moc: 1500 W

1500 W Przyjęty dzienny czas działania: 17 minut

17 minut Zużycie dzienne: 3 kWh

Koszt dzienny : 0,231 zł

: 0,231 zł Zużycie roczne: 156 kWh

156 kWh Koszt roczny: 8,4315 zł

Co zużywa najwięcej prądu w domu?

Płyta indukcyjna = 576,2 złotych

Piekarnik = 382,22 złotych

Komputer stacjonarny = 281 złotych

Lodówka = 207,9 zł rocznie

Czajnik elektryczny = 185,5 zł

Zmywarka = 182,7 złotych

Pralka = 154,6 złotych

Telewizor = 98,37 zł rocznie

Odkurzacz = 84,32 złotych

Laptop = 70,3 złotych

Mikrofalówka = 39,35 złotych

= 39,35 złotych Ładowanie jednego smartfona = 25,29 zł rocznie

Czy warto zmienić klasyczne żarówki na LED-owe? W absolutnej większości przypadków tak - pomoże to znacząco obniżyć rachunki za prąd. | Źródło: Canva ProW dalszej kolejności, sprawdź na fakturze za energię elektryczną cenę 1 kWh. Pamiętaj, że stawka może być różna w zależności od wybranej taryfy. Taryfa stała (G11) to jedna opłata za prąd. Inne mogą różnicować stawkę w zależności od dnia tygodnia lub godziny - w nocy koszt 1 kWh spada.Mając już powyższe dane, zastanów się jak długo działa dane urządzenie każdego dnia. Pomnóż moc urządzenia wyrażoną w watach przez liczbę godzin, przez jakie pracuje. Następnie podziel otrzymaną wartość przez tysiąc, aby dowiedzieć się, ile kilowatogodzin energii zużywa dziennie. Otrzymany wynik przemnóż przez stawkę za 1 kWh (brutto). Aby otrzymać wynik w skali roku, pomnóż otrzymaną wartość przez 365 dni.sprzęt o mocy 100 W, działający przez 5 godzin dziennie.Jak widzicie o ile dzienny koszt pracy jednego urządzenia jest niewielki, to w skali roku...W tym akurat pomoże nam zestawienie przygotowane przez PGNiG, choć każdy z Was może przygotować własne, na podstawie poradnika umieszczonego powyżej. Pamiętajcie, że każdy użytkuje sprzęt o nieco innej mocy, a urządzenia działają krócej lub dłużej każdego dnia. Przyjęliśmy stawkę za prąd w wysokości 0,77 zł / 1 kWh.Telewizory potrafią mocno różnić się od siebie poborem energii. Lubiane konstrukcje plazmowe zużywają nawet kilkukrotnie więcej energii niż nowoczesne panele. | Źródło: Canva ProTo zależy, bo w każdym gospodarstwie domowym wygląda to nieco inaczej. Być może rzadziej oglądasz telewizor, ale częściej grasz na komputerze? A może w Twoim domu rzadziej działa zmywarka i pralka, ale masz lodówkę o większej mocy? Musisz policzyć samodzielnie. Dla przyjętych przez nas poborów mocy, stopnia korzystania i stawki za prąd, ranking rocznych kosztów użytkowania prezentuje się następująco (kwoty zaokrąglono):Łatwo wyliczyć, że tylko te sprzęty generują wydatek rzędu. Po rozłożeniu na 12 miesięcy, wysokość miesięcznego rachunku za prąd to ok. 190,6 złotych. Dla jednych ta kwota wyda się niewielka, bo płacą więcej. Inni płacą nieco mniej. Każdy bez wyjątku może w miarę precyzyjnie wyliczyć, ile prądu zużywa jego gospodarstwo domowe. Po co?W tym wszystkim nie chodzi nam o to, byście zaczęli oszczędzać na gotowaniu wody lub rzadziej uruchamiali pralkę. Chcemy, abyście byli świadomi tego, że. Również tego, że w niektórych przypadkach być może warto wymienić przestarzały sprzęt na taki, który działa bardziej efektywnie? Aby nie zostawiać włączonego telewizora, gdy nawet nie ma Was w pokoju? Chodzi o dobre nawyki. Zauważcie, że nie liczyliśmy nawet kosztów oświetlenia mieszkań i domów, które może stanowić znaczący koszt roczny. Z pewnością należy panować nad swoimi wydatkami, bo wtedy żaden rachunek nie przyprawi Was o zawał serca......a przynajmniej do czasu kolejnej podwyżki opłat za prąd. ;)Źródło: mat. własny, PGNiG