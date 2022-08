Tajemnicze gumowe paski z tyłu aut. Do czego służyły i dlaczego zniknęły?

Zagadka z dzieciństwa wielu Polaków ma proste rozwiązanie.



Jeśli pamiętacie jeszcze lata 90' XX wieku, czasy bardziej zamierzchłe lub Wasz samochód ma po prostu ponad ćwierć wieku, z pewnością nie jest Wam obcy widok charakterystycznych pasków zwisających z tyłu samochodów i dotykających asfaltu. Tajemnicze elementy aut to nierozwikłany sekret z dzieciństwa zaskakującej liczby osób. Niejeden Polak zastanawiał się nad tym, po co w samochodach zwisające w ich tylnej części paski? W ramach działu "Technika" rozwikłamy tę zagadkę.



Pasek z tyłu samochodu - do czego służył?

Tajemnicze paski z tyłu starych samochodów to paski antystatyczne, zwane także potocznie odgromnikami, pełniące rolę... uziemienia. Nie chodzi jednak o to, aby pasażerom auta nic nie stało się w razie uderzenia pioruna. Wynalazek z czasów PRL miał znacznie bardziej trywialne zastosowanie.



Pasek antystatyczny był kawałkiem gumy, łączącym nadwozie z jezdnią. Jego zadaniem było, co sugeruje z resztą sama nazwa, sprowadzanie ładunków nagromadzonych na karoserii do ziemi. Po co? Aby kierowca dotykając nadwozia lub jego elementów - na przykład klamki - nie odczuwał dyskomfortu będąc kopany prądem. To rozwiązanie nie było jednak idealne.



Paski nie były w stanie poradzić sobie z opisywanym zjawiskiem zawsze, bowiem pasek nie odprowadzał przecież ładunków gromadzonych na ubraniu kierowcy. W związku z tym efekt lekkiego "kopania prądem" dalej bywał od czasu do czasu odczuwalny. Nie było to oczywiście groźne dla zdrowia, ale powodowało irytujący dyskomfort.



