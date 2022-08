Nowe satelity Starlink mają być niewidoczne dla ludzkiego oka

To zmieni naprawdę sporo.

SpaceX oficjalnie poinformowało, iż w najbliższym czasie będzie odświeżało design satelitów Starlink 2.0. Według firmy, nowa “aktualizacja” dla dotychczasowego sprzętu jeszcze bardziej zmniejszy odbijanie światła oraz zakłócenia, które do tej pory przeszkadzały astronomom w obserwowaniu nieba.Naukowcy z całego świataw związku z problemami generowanymi przez satelity Starlink.Ulepszenia dotyczące nowych satelitów Starlink dotyczącą sposobu, w jaki odbijają one światło słoneczne podczas orbitowania wokół Ziemi. Jeśli zmiany będą tak efektywne, jak twierdzi SpaceX, to może się okazać, że nowa generacja tych konstrukcji będzie niewidoczna gołym okiem na standardowej wysokości operacyjnej.

fot. Forest Katsch - Unsplash.com

Opisywana wiadomość pojawiła się po wysiłkach międzynarodowej społeczności astronomicznej, która od początku walczyła z wpływem konstelacji satelitów Starlink. SpaceX zdecydowało się z resztą na bezpośrednią współpracę z astronomami w celu zmniejszenia wszystkich problemów. Doszło nawet do bezpośrednich komentarzy naukowców, którzy oskarżyli SpaceX o to, że… amerykańscy podatnicy muszą płacić więcej za badania naukowe, właśnie przez Starlink.W ciągu najbliższych 18 miesięcy Elon Musk spodziewa się wystrzelić w przestrzeń kosmiczną około 4200 satelitów. SpaceX obecnie posiada zgodę na to, aby na orbicie Ziemi pracowało około 30 tys. satelitów. To ogromna liczba i nie dziwne, że firma faktycznie chce rozwiązać palące problemy.W poprzednich miesiącach SpaceX próbowało instalować na swoich satelitach specjalnie zaprojektowane osłony przeciwsłoneczne. Jako alternatywę, firma Elona Muska wymyśliła lustrzaną powłokę, która będzie sukcesywnie odbijała promienie słoneczne - w mniej skoncentrowany sposób niż dotychczas. Osłona ma być dziesięciokrotnie bardziej skuteczna w działaniu. Satelity Starlink 2.0 doczekają się także ciemniejszych komponentów.Jak to wszystko wyjdzie w praktyce? Pożyjemy, zobaczymy.Źródło: SpaceX / fot. Maria Schabaieva - Unsplash.com