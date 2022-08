Fiat zdetronizował Teslę w Europie. Król elektryków jest tylko jeden

Niespodziewany zwrot akcji.

Samochody elektryczne są fajne w mieście, a nie w długich trasach, gdzie trzeba je często ładować i tracić na to zdecydowanie zbyt dużo czasu. Najnowsze wyniki sprzedaży samochodów elektrycznych zdają się potwierdzać to, że coraz częściej elektryki kupuje się zwłaszcza z myślą o podróżowaniu "wkoło komina". W Europie Zachodniej po raz pierwszy od 18 miesięcy liderem sprzedaży tych pojazdów nie jest wcale Tesla. Zdetronizował ją... Fiat. Ten sam Fiat, który ze sprzedażą samochodów konwencjonalnych radzi sobie co najwyżej umiarkowanie.Najnowsze dane dotyczące sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie Zachodniej rzucają światło na preferencje zakupowe konsumentów. Tesla zaliczyła nieco gorszy kwartał, pomimo że Tesla Model 3 zaprezentowana w 2017 roku jako "elektryk dla mas" (ha, ha, obecna cena w Polsce to 244 990 złotych) sprzedaje się w dalszym ciągu przyzwoicie. Problem w tym, że to nie wystarczy, aby popularnością przewyższyć nowego Fiata 500e, sprzedawanego w Polsce w cenie od 122 000 złotych.

Fiat 500e – co to za auto?

Tesla Model 3. | Źródło: TeslaW porównaniu z końcem 2021 roku, kiedy to samochody elektryczne typu BEV (zasilane wyłącznie elektryczne) miały 18-procentowy udział w europejskim rynku motoryzacyjnym, rynek tychże pojazdów skurczył się w II kwartale 2022 roku o kolejne 1,3% i obecnie ma już tylko 12-procentowy udział. W dużym stopniu przyczyniła się do tego trudna sytuacja BMW i VW, wynikająca z wojskowej agresji Federacji Rosyjskiej w Ukrainie.Nowy Fiat 500 (RED). | Źródło: FCATo pierwszy raz, kiedy Tesla nie znalazła się na szczycie rankingu sprzedaży samochodów elektrycznych od ostatniego kwartału 2020 roku, kiedy to rynek zalały mocno opóźnione Volkswageny ID.3. Teraz Teslę zdetronizowały cieszące się ogromną popularnością Fiaty 500 w nowej, elektrycznej odsłonie. Nowy Fiat 500, znany także jako Fiat 500e, cieszył się w drugim kwartale 2022 roku największą liczbą rejestracji. Co więcej, Teslę Model 3 wyprzedził nawet Polestar 2 Polestar 2. | Źródło: PolestarSkąd taki obrót spraw? Spore zainteresowanie elektrycznym Fiatem 500 to jedno, ale problemy Tesli to następny jego czynnik. Tesla w drugim kwartale 2022 roku dostarczyła do Europy 13,2 procent mniej aut niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego.Fiat 500e to typowo miejski samochód o długości 363,2 cm i rozstawie osi wynoszącym 232,2 cm. Wóz o ponadczasowym designie ma bagażnik o pojemności 185 litrów - jego pojemność rośnie do 550 litrów po złożeniu tylnych siedzeń.Nowy Fiat 500 3+1. | Źródło: FCANowy Fiat 500 3+1. | Źródło: FCAElektryczny Fiat 500 jest oferowany z silnikami w wersjach o mocy 95 i 118 KM. Pierwsza ma baterię o pojemności 21,3 kWh, zapewniającej zasięg do 190 km w cyklu mieszanym. Druga dysponuje baterią 37,3 kWh, gwarantującej nawet 331 km zasięgu. Dziennikarze zwracają uwagę na fakt, iż realny zasięg Fiata 500e z większą baterią to ok. 200 km w temperaturze 3-5 stopni Celsjusza. Przyspieszenie od 0-100 km/h w wariancie mocniejszym to 9 sekund, w słabszym - 9,5 sekundy.Wnętrze Nowego Fiata 500. | Źródło: FCAWarto zwrócić uwagę na fakt, że wnętrze Nowego Fiata 500e jest znacznie nowocześniejsze od sprzedawanej równolegle poliftowej "pięćsetki", która debiutowała na rynku jeszcze w 2007 roku i od tego czasu przeszła całkiem sporo modyfikacji.Źródło: schmidtmatthias.de