Kupili auto elektryczne. Cena nowych baterii była szokiem. Oferta dealera również

Internauci są rozbawieni.

Ford Focus Electric i koszt wymiany baterii

Jaki morał płynie z tej historii?

Wiele mówi się o tym, że samochody elektryczne mogą wcale nie być przyszłością motoryzacji, a kolejnym ślepym zaułkiem. Już teraz często podnosi się temat wysokich kosztów naprawy pojazdów elektrycznych oraz wymiany ich zużytych baterii, które po wielu latach mogą, choć oczywiście nie muszą legitymować się odczuwalnie mniejszą pojemnością. Pewna rodzina ze stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych dość boleśnie przekonała się o tym, ile kosztuje wymiana baterii w używanym samochodzie elektrycznym.Pewna rodzina z Florydy zapewne do dziś przeżywa wycenę naprawy, jaką otrzymała mniej więcej dwa tygodnie temu. Koszt wymiany baterii w samochodzie Ford Focus Electric z 2014 roku znacząco przewyższa jego rynkową wartość. Podobnie sprawy się mają z wieloma samochodami elektrycznymi z rynku używanego, których zasięg po kilku latach mocno spadł.Focus Electric został zakupiony dla Avery Siwinski, 17-latki, która była podekscytowana, że otrzyma samochód, którym będzie mogła podróżować do szkoły i z powrotem. Rodzina zapłaciła za niego 11 000 dolarów (ok. 50 700 złotych). Pojazd miał na licznik 96 560 kilometrów, co nie wydaje się wygórowanym przebiegiem, nawet jak na samochód elektryczny. Sielanka trwała sześć miesięcy, po których to samochód zaczął wyświetlać ostrzeżenia na desce rozdzielczej, aż w końcu się zatrzymał. Wymiany wymagała bateria.Koszt baterii do samochodu elektrycznego Ford Focus Electric wynosi 14 000 dolarów, czyli ok. 64 600 złotych. Dealer Forda stwierdził, że to dość częsty problem i że cena dotyczy wyłącznie części, bez kosztu ich wymiany. Salon wykazał się zrozumieniem i zaoferował, że może odkupić samochód w obecnym stanie za 500 dolarów, co w przeliczeniu daje kwotę ok. 2300 złotych.Zanim kupisz samochód elektryczny, sprawdź dobrze, w co się pakujeszWymiana baterii w samochodzie elektrycznym to największy z wydatków serwisowych, jakie mogą wiązać się z użytkowaniem tego rodzaju pojazdu. Jeżeli planujesz zakup samochodu elektrycznego, sprawdź w sieci opinie jego użytkowników na temat baterii. Sprawdź, czy w razie pogorszenia zasięgu da się wymienić pojedyncze ogniwa, czy trzeba wymienić cały pakiet baterii, który może kosztować fortunę.O dziwo nie każdy samochód elektryczny doświadcza po latach problemy z ogromnym spadkiem zasięgu. Jedne samochody radzą sobie z tym lepiej (Tesla), a inne znacznie gorzej - tu opinie są naprawdę różnie. Gwarancja na baterię większości samochodów elektrycznych kończy się dość szybko i utrata zasięgu w elektrykach jest zazwyczaj problemem drugiego i każdego kolejnego właściciela.Źródło: Fox Business