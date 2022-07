Nowe piętrowe pociągi PKP Intercity. Wyglądają fenomenalnie

Podróżowanie PKP będzie przyjemniejsze.

Luksus w PKP dla każdego?

Koncept piętrowego pociągu PKP Intercity. | Źródło: PKP IntercityInwestycja w nowy tabor i modernizację obecnego ma sens, co pokazują statystyki. W 2015 roku pociągi PKP Intercity przewiozły ponad 31 milionów osób. W 2019 roku było to już blisko 49 milionów. Jeśli jeździcie pociągami w miarę regularnie na pewno widzicie, że składy wyglądają coraz ładniej. Jasne, prędkości nie zawsze są satysfakcjonujące, a opóźnienia pociągów to coś, co trzeba wyeliminować, ale... jest coraz lepiej.Każdy z piętrowych pociągów będzie składał się z wagonu sterowniczego CAB, jednego COMBO i pięciu UNI. Każdy skład przewiezie co najmniej 650 pasażerów na miejscach standardowych plus osoby na rozkładanych miejscach ustawionych bokiem do kierunku jazdy. Wewnątrz znajdą się miejsca na rowery, strefa ciszy jak w Pendolino, automaty z przekąskami i napojami, a także darmowe Wi-Fi.Koncept piętrowego pociągu PKP Intercity. | Źródło: PKP IntercitySiedzenia w pierwszej klasie mają mieć układ 2+1, w drugiej - 2+2. Wszędzie znajdą się gniazdka do ładowania urządzeń, indywidualne oświetlenie, a nawet podnóżki, już często spotykane w zmodernizowanych składach.Oby będące obecnie w fazie koncepcyjnej składy nie były tylko kolejnymi drogimi pociągami premium. Nie tego przecież oczekują Polacy, którzy chcą komunikacją publiczną podróżować szybko, tanio i w komfortowych warunkach. Jeżeli kolej ma być fajną alternatywą dla samochodów, musi być przystępna cenowo dla każdego.Źródło: PKP Intercity