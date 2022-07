Podróżujesz samolotem? Sprawdź tych 15 wskazówek

Zainteresowanie lotami powróciło na dobre? Co warto wiedzieć przed podróżą samolotem?



Sezon wakacyjny w pełni. To dla wielu z nas czas urlopów i co za tym idzie mniejszych bądź większych podróży. W przypadku tych mniejszych wyjazdów prym wiodą takie środki transportu jak samochód, pociąg a czasami i rower. Trudno jednak wybrać się na inny kontynent lub nawet wyspę jednego z południowych krajów Europy nie korzystając z samolotu.



Informacje pojawiające się w mediach na temat sytuacji na wielu europejskich lotniskach niestety nie napawają optymizmem. Mowa jest o opóźnionych lub odwołanych lotach, ciągnących się w nieskończoność kolejkach, oraz często towarzyszącemu temu zamieszaniu. Skąd wzięły się te wszystkie problemy? Odpowiedź zapewne nie jest zaskakująca. Nie wchodząc w szczegóły mamy do czynienia m.in. z brakami kadrowymi wynikającymi z redukcji zatrudnienia w czasie pandemii "C-19".





Jak przygotować się do takiej sytuacji?

1. Jeśli możesz to podróżuj z bagażem podręcznym

Czyżby wszyscy pasażerowie zrezygnowali z bagażu rejestrowanego? ;) / Lotnisko we Frankfurcie. Źródło: wł.

2. W miarę możliwości wybieraj bezpośrednie połączenia lotnicze

3. Nie pakuj do bagażu rejestrowanego istotnych rzeczy

4. Nie zwlekaj z nadaniem bagażu rejestrowanego do ostatniej chwili

5. Śledź stronę www przewoźnika i lotniska

6. Zainstaluj aplikację przewoźnika

Boeing 787-8 Dreamliner LOTu / Lotnisko w Los Angeles. Źródło: wł.

7. Korzystaj z e-mail’a którego masz „pod ręką”

8. Skorzystaj z odprawy on-line lub samodzielnej odprawy na lotnisku

9. Zainstaluj aplikację Flightradar24

Lot WAW - ICN / flightradar24.com



10. Zabierz książkę, e-czytnik, a nawet i koc ;)

11. Power bank poza lotniskiem

12. Zabierz ze sobą zdrową i pożywną przekąskę

13. Wykup ubezpieczenie turystyczne

14. Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 - sprawdź czy masz prawo do odszkodowania

15. „Problemy” dnia codziennego zostaw poza lotniskiem

Dobra kawa nie jest zła ;) Źródło: Pablo Ayala (Unsplash)

Wspomniana redukcja personelu obsługi naziemnej, czy to personelu kontroli bezpieczeństwa odbija się teraz w wielu miejscach czkawką. Dodajmy do tegopilotów i mamy gotowy scenariusz na "naprawdę nieprzyjemny początek podróży".Jeślii obecnie, to być może któryś z poniższych punktów okaże się pomocny. Zaznaczam, że dla osoby często podróżującej samolotem („frequent flyer”), informacje te nie będą niczym odkrywczym, natomiast „laik” prawdopodobnie znajdzie coś dla siebie. W tym przypadku kolejność przedstawionych zagadnień jest losowa.Spakowanie się do niewielkiej walizki (wymiary sprawdzisz u przewoźnika) może wydawać się nie lada wyzwaniem. Warto się jednak postarać, gdyż problem zaginionego czy opóźnionego bagażu masz wtedy z głowy.Im mniej przesiadek tym lepiej. Zyskujemy na czasie i ograniczamy tym samym ryzyko, że nie zdążymy na kolejny lot. Jeśli decydujesz się na połączenie z przesiadką, to pamiętaj, aby połączenie na lotnisku nie było za krótkie.Jeśli już musisz podróżować z bagażem rejestrowanym to pamiętaj, żeby nie pakować do niego takich przedmiotów jak np. lekarstwa, czy środki medyczne. Tego typu artykuły lepiej mieć przy sobie. Bagaż z różnych przyczyn może zostać przekierowany na inny lot lub po prostu zaginąć. Traktuj go jako „dodatek”, a unikniesz niemiłej niespodzianki.zapakuj do torby, plecaka lub bagażu podręcznego (kabinowego).Im szybciej nadasz bagaż tym lepiej. W przypadku dużej ilości podróżujących warto oddać go wcześniej. Niestety firmy świadczące usługi handlingowe borykają się ze wspomnianymi już brakami kadrowymi, zatem walizki dostarczone w ostatniej chwili mogą nie trafić do punktu docelowego na czas.Przy okazji pamiętaj, aby zrobić zdjęcie swojego bagażu, najlepiej z włączonym znacznikiem lokalizacji (opcję znajdziesz w ustawieniach aparatu smartfonu).Informacje dotyczące statusu lotów powinny znaleźć się na stronie www lotniska. Przed odlotem warto zajrzeć również w zakładkę „aktualności”. Z kolei przewoźnik prawdopodobnie częściej będzie aktywny w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook).Dodatkowo w czasie dużych „lotniskowych zawirowań” sprawdzaj serwisy branżowe (np. pasazer.com, rynek-lotniczy.pl) lub ich media społecznościowe.Apka przewoźnika pozwoli m.in. odprawić się on-line (check-in online). Znajdziesz tam również kartę pokładową (boarding pass) oraz (zazwyczaj) informacje np. o statusie rejsu. Często linie lotnicze przesyłają powiadomienia dot. zmianie Gate’ów, czy opóźnień. Niektóre firmy stosują również powiadomienia SMS.Podczas rezerwacji biletów warto podać adres e-mail, z którego rzeczywiście korzystasz i do którego masz dostęp z poziomu smartfonu. Może się okazać, że powiadomienia dotyczące zmian lotu, opóźnienia bagażu otrzymasz tylko via e-mail. Na ogół informacje przesyłane na „maila” są szczegółowe.Odprawa on-line niewątpliwie pozwala zaoszczędzić czas. Co zrobić jeśli posiadamy bagaż rejestrowany? Możemy np. skorzystać z odprawy bagażu w samoobsługowym kiosku. Po wykonaniu odpowiednich kroków, bagaż (z naklejką / zawieszką) oddajemy na stanowiskudanej linii. Więcej informacji odnośnie odprawy na miejscu lub on-line znaleźć można na stronie www przewoźnika.Może się okazać, że odprawa on-line z poziomu aplikacji z jakiegoś powodu jest niemożliwa (błąd, niedostępność usługi). Warto wtedy spróbować zrobić check-in z poziomu strony www. Spotkałem się z sytuacją, że nie można było odprawić się przez aplikację LOT’u; zamiennie bez problemów skorzystałem z odprawy na stronie lot.com.Aplikacje pozwalające monitorować ruch lotniczy w czasie rzeczywistym, to pozycje obowiązkowe nie tylko dla pasjonatów lotnictwa. Przydadzą się one osobom, które podróżują właśnie tym środkiem transportu.Tego typu apki dostarczają szczegółowych informacji o wybranym połączeniu. Oprócz szacunkowego czasu przylotu czy ewentualnych opóźnieniach, możemy śledzić na mapie pozycję wybranego samolotu. Ilość dostępnych opcji (nawet w bezpłatnych wersjach) robi wrażenie.Najpopularniejszą z nich, czyli wspomniany Flightradar24 można pobrać z następujących stron:Rok temu miałem przesiadkę we Frankfurcie. Niestety Lufthansa nie zdążyła załadować mojego bagażu rejestrowanego i przebookowała go na kolejny lot. Tak się złożyło, że kolejny lot do Wrocławia odbywał się jeszcze tego samego dnia i walizkę odebrałem już po kilku godzinach. Znając numer lotu, na który został przekierowany bagaż, mogłem śledzić go w czasie rzeczywistym np. via Flightradar24.W czasie oczekiwania na lot warto nadrobić czytelnicze zaległości. Zabranie książki czy czytnika e-booków to zdecydowanie dobry pomysł. Jeśli jesteś fanem gier komputerowych lub seriali telewizyjnych, to przynajmniej na chwilę oderwiesz się od telefonu, konsoli, czy laptopa.Natomiast niewielki koc przyda się wtedy, gdy trafi się nocka na lotnisku i okaże się, że jazda do hotelu na kilka godzin jest po prostu nieopłacalna.Ze względu na dużą ilość dostępnych gniazd elektrycznych oraz portów USB, na przeciętnym europejskim lotnisku powerbank raczej się nie przyda. Myślę, że mimo wszystko warto go jednak zabrać w podróż.Na lotnisku można kupić naprawdę wiele różnych rzeczy, ale jak to w życiu bywa, może się okazać, że nie dostaniesz np. swojego ulubionego owocu. Czasami mała przekąska może zdecydowanie poprawić humor i nastawienie do dalszej podróży. Pamiętaj również o odpowiednim nawodnieniu organizmu.Zwróć uwagę jakie świadczenia są realizowane wybranym ubezpieczeniu turystycznym. Poświęć również chwilę aby zapoznać się z OWU.Gdy lot zostanie opóźniony, odwołany lub spotkasz się z odmową przyjęcia na pokład, sprawdź czy masz prawo do zwrotu pieniędzy, alternatywnego lotu, wsparcia (np. zakwaterowania i transportu do hotelu) a następnie do odszkodowania.Stawki odszkodowań zaczynają się od, a kończą nawet nana osobę. Szczegółowe warunki określone są w Rozporządzeniu (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.W sieci znajdziesz wiele firm, które pomogą uzyskać odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot. Na ich stronach na ogół widnieją dodatkowe informacje i warunki, które muszą być spełnione aby taką rekompensatę uzyskać.Linki do Rozporządzenia (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.Link alternatywny:Po wejściu do terminalu pasażerskiego polecam przełączyć się w tryb podróżniczy. Małe przyjemności, np. dobra mała kawa i chwila „nic nie robienia” nie powinny nikomu zaszkodzić. Dodatkowo pozytywne nastawienie w wielu przypadkach pomoże uporać się z nieprzyjemnymi sytuacjami :)Jeśli jakieś zwroty lub skróty są dla Ciebie niezrozumiałe to polecam również słownik lotniczy Mam nadzieję, że te setki a może i tysiące godzin spędzonych na lotnisku, pomoże chociaż jednej osobie lepiej przygotować się na „niespodzianki”, które jak widać coraz częściej pojawiają się w tej „nowej” rzeczywistości. Wysokich lotów! :)Źródlo: zdjęcie otwierające Chris Leipelt via Unsplash