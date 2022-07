Umowa podpisana. Czarne Pantery, myśliwce KAI FA-50 i armatohaubice K9 trafią do Polski

Polska zbroi się na potęgę.

Południowokoreański arsenał trafi do Polski

"Podpisaliśmy umowy ramowe, które pozwolą wzmocnić Wojsko Polskie. My nie mamy czasu, musimy zbroić Wojsko Polskie"

"W myśl sentencji łacińskiej chcemy pokoju, ale dlatego, że chcemy pokoju, szykujemy się do wojny. Chodzi o tę zasadę, która jest przestrzegana przez państwa NATO-wskie, zasadę odstraszania. Chodzi o to, by polskie siły zbrojne były tak silne, by Wojsko Polskie było tak silne, by agresor nie zdecydował się na zaatakowanie naszego kraju"

Pierwsze czołgi M1A2 Abrams przyjechały do Polski w ramach dużego zamówienia, jaki rząd naszego kraju złożył w Stanach Zjednoczonych. Polska wcale nie zamierza na tym poprzestać i zbroi się na potęgę, wbrew temu co mogą sugerować informacje na temat przekazywania uzbrojenia Ukrainie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził dziś umowę z Koreą Południową na dostawę nowoczesnego uzbrojenia w postaci lekkich myśliwców FA-50, czołgów K2 Black Panther (K2 Czarna Pantera) oraz samobieżnych armatohaubic K9.- powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak po zawarciu umowy.- dodał.Umowa ramowa na czołgi K2 Czarna Pantera opiewa na dwa etapy. W pierwszym Polska kupi 180 czołgów, z których pierwsze przybędą do Polski jeszcze w tym roku. W kolejnym etapie do Polski trafi ponad 800 czołgów w nowszym wariancie K2PL, a w naszym kraju wystartuje ich produkcja - start planowany jest na 2026 rok.Czołg produkcji Hyundai Rotem od 2014 roku znajduje się na stanie południowokoreańskiej armii. Na jego uzbrojenie składa się gładkolufowa armata CN08 kalibru 120 mm oraz karabin maszynowy K6 kal. 12,7 mm. Bronią pomocniczą jest karabin maszynowy kal. 7,62 mm. Koreańczycy chwalą się, że K2 Black Panther może zablokować swój cel będący w odległości nawet 10 km i skutecznie strzelać doń w ruchu.Magazynek do głównego działa mieści 16 pocisków, a kolejne 24 sztuki przewożone są poza nim w czołgu. Można do niego ładować pociski przeciwpancerne K276 - APFSDS oraz kumulacyjne K277 - HEAT.K2 Czarna Pantera napędzany jest 12-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 1500 KM z przekładnią S&T Dynamics. Pojazd ma masę 55 ton, a jego załoga jest 3-osobowa. Prędkość maksymalna czołgu to 70 km/h na drodze i 50 km/h w terenie. Zasięg to niemal 500 kilometrów.Czołg chroni pancerz o strukturze kompozytowej z modułami ERA oraz aktywny system ochrony KAPS (Korean Active Protection System).Zamówienie na lekkie myśliwce FA-50 opiewa na łącznie 48 sztuk maszyn, z których 12 trafi do Polski w połowie 2023 roku. Zostaną skonfigurowane w standardzie zgodnym z wymaganiami polskich Sił Powietrznych i wyposażone w system identyfikacji wroga IFF NATO. Samoloty te mają stanowić uzupełnienie dla amerykańskich myśliwców F-16 , na których kolejną dostawę "nie możemy dłużej czekać".Wielozadaniowe samoloty zaprojektowane przez Korea Aerospace Industries w kooperacji z Lockheed Martin osiągają prędkość maksymalną 1,5 Mach, czyli ok. 1820 km/h, na pułapie do 16,8 kilometra. Mierzący 13,14 metra długości, 9,45 metra szerokości i 4,82 metra wysokości dwuosobowy myśliwiec może przenosić uzbrojenie o masie 4,5 ton. Najczęściej korzysta z rakiet AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, bomb kasetowych, Mk-82 LDGP oraz JDAM GBU-38/B.Umowa gwarantuje również dostawę samobieżnych armatohaubic K9, mających załatać lukę po AHS Krab przekazanych Ukrainie. Część z pierwszej partii 48 haubic trafi do Polski w tym roku. Dostawa ponad 600 maszyn rozpocznie się w 2024 roku, a w 2026 roku w Polsce ruszy ich produkcja. Maszyny bojowe będą zintegrowane z systemem zarządzania walką Topaz.Źródło: PAP