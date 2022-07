Arabia Saudyjska chce zbudować futurystyczne, inteligentne miasto

Oto The Line.

Miasto z przyszłości

Projekt budzący wątpliwości

W 2021 roku książe korrony i następca tronu Arabii Saudyjskiej - Muhammad ibn Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud, zapowiedział plany budowy przez jego kraj inteligentnego liniowego miasta. Miasto to, nazywane The Line, ma nie mieć dróg, ani samochodów i być zasilane wyłącznie energią odnawialną. Teraz saudyjski rząd pokazał, jak miasto to ma wyglądać.Futurystyczne saudyjskie miasto ma charakteryzować się unikatowym designem. Jego wysokość ma wynosić dokładnie 500 metrów, szerokość tylko 200 metrów, ale długość już 170 kilometrów. Całość ma być otoczona szkłem i mieścić w sumie 9 milionów mieszkańców. Ma panować tam też idealny klimat 365 dni w roku, co zapewni „naturalny system wentylacji”.Projektanci The Line wyobrażają sobie miasto, w którym najważniejsze obiekty mają znajdować się zaledwie 5 minut spacerem od ludzi i w którym mieszkańcy będą na siebie organicznie wpadać podczas załatwiania codziennych spraw. Chociaż mieszkańcy Ci nie będą mogli przemieszczać się samochodami, sprawne podróżowanie umożliwi im szybka kolej. Przejazd nią z jednego krańca miasta na drugi miałby zająć 20 minut.The Line jest częścią saudyjskiego projektu mega-miasta Neom, wycenianego na 500 miliardów dolarów, które budowane jest w Arabii Saudyjskiej w prowincji Tabuk. To bardzo kontrowersyjna inicjatywa, ponieważ szacuje się, że w wyniku jej realizacji około 20 tysięcy osób będzie zmuszonych do przesiedlenia się. Mieszkańcy, którym grozi eksmisja, należą do rdzennego plemienia al-Huwaitat.Jak donosiła Al Jazeera, czołowy aktywista na rzecz plemienia al-Huwaitat w 2020 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w związku z oporem plemienia w sprawie przeprowadzki. Inny aktywista twierdzi, że w tym roku co najmniej 15 członków plemienia zostało uprowadzonych i uwięzionych. Ponadto emigranci rekrutowani do pracy nad inicjatywą krytykowali jej kierownictwo za stawianie nierealistycznych żądań i przymykanie oczu na dyskryminację.Co ciekawe, firma Riot Games, producent League of Legends, miał podpisać z projektem mega-miasta umowę sponsorską. Ta wycofała się jednak z tej decyzji w związku właśnie z powyższymi kontrowersjami.Źródło: Gizmodo , fot. tyt. NEOM