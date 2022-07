Brytyjczycy rozwijają myśliwiec nowej generacji. Będzie "czytał w myślach" pilota

Co to za konstrukcja?

Wielka Brytania buduje w kuluarach. Sam projekt został oznaczony nazwą “Tempest”. W skład opisywanego myśliwca wejdzie również zaawansowany hełm, który według Brytyjczyków będzie w stanie “czytać w myślach” pilota.O co dokładnie chodzi i jak to wszystko będzie działać?W 2021 roku brytyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej przyciągnęło do siebie marki takie, jak BEA Systems i Rolls-Royce. Zasady od początku były proste: obie firmy otrzymają grant o wysokości 250 milionów funtów na opracowanie koncepcji myśliwca bojowego szóstej generacji. W ramach konkretnego programu, Brytyjczycy chcą wymienić swoją flotę samolotów bojowych - maksymalnie do 2040 roku.

fot. Team Tempest - RAF.uk

Na pokładzie myśliwca Tempest od samego początku znajdą się specjalnie zaprojektowane modele sztucznej inteligencji, które mają lepiej zintegrować działania pilota z samolotem. Jednym ze sposobów ma być “czytanie w myślach”. Co to oznacza? Między innymi działanie sztucznej inteligencji w momencie, w którym człowiek za sterami myśliwca będzie przytłoczony ilością informacji na polu walki.Sensory umieszczone bezpośrednio w hełmie pilota Tempest będą śledzić pracę jego mózgu i dane dotyczące pracy organizmu. Z każdym kolejnym lotem model sztucznej inteligencji będzie ulepszał się na podstawie zbieranych danych. W ten sposób Tempest stworzy unikalny profil pilota i będzie w stanie pomóc mu podczas pracy operacyjnej. Przykładowo, kiedy pilot straci przytomność, maszyna będzie wiedziała o tym niemal od razu.Zastosowanie tego typu systemu będzie wymagało dodatkowej mocy - w tym celu Rolls-Royce będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie silnika odrzutowego tak, aby mógł on stale dostarczać energię do działania wszystkich systemów. Na ten cel przeznaczono około 300 milionów dolarów.Kiedy Tempest oficjalnie trafi do służby? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo. Można się jednak spodziewać, że nie stanie się to wcześniej niż w 2030 roku.Źródło: BBC / fot. RAF.uk