Chiny wystrzeliły w kosmos kolejny moduł kosmicznego pałacu

Niebiański Pałac się powiększy.

Udany start

Stacja w trakcie budowy

Chińczycy chcą stworzyć na orbicie Ziemi swoją własna wielomodułową stację kosmiczną, stację o nazwie Tiangong, czyli Niebiański Pałac. Prace nad realizacją tego projektu trwają już od lat, ale właśnie udało się dopiąć jego kolejny etap. Państwo Środka pomyślnie wystrzeliło bowiem w kosmos drugi z trzech modułów, który będzie tę stację tworzył - Wentian.Drugi moduł chińskiej stacji kosmicznej, będący pierwszym modułem naukowym, który zacumuje do głównego modułu stacji (Tianhe), wyruszył w przestrzeń kosmiczną w niedzielę o godzinie 8:22 czasu polskiego. Start odbył się z Centrum Startowego Satelitów Wenchang, zlokalizowanego na wyspie Hajnan w Chinach, koło miasta Wenchang.Moduł Wentian został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną przez chińską rakietę Długi Marsz 5B. Podobno start był całkowitym sukcesem. Oczekuje się, że moduł dotrze do modułu Tianhe jeszcze dzisiaj. Gdy tylko do tego dojdzie, załoga misji Shenzhou-14 zacznie prace nad połączeniem Wentian z Tianhe. Nota bene, nazwa Tianhe oznacza niebiańską harmonię, a Wentian poszukiwanie niebios.Moduł Tianhe znajduje się w przestrzeni kosmicznej od kwietnia 2021 roku. Jest to moduł zapewniający podtrzymywanie życia i zakwaterowanie dla trzech członków załogi, a także zasilanie stacji. Składa się na część mieszkalną, modułu serwisowego i węzła cumowniczego.Moduł Wentian został stworzony, aby umożliwić na pokładzie stacji Tiangong prowadzenie badań naukowych. Składa się on z trzech głównych sekcji – części mieszkalnej (w skład której wchodzą między innymi moduły eksperymentalne), śluzy do wyjścia na spacery kosmiczne oraz moduł kontroli o kształcie ściętego stożka z systemem napędowym i panelami słonecznymi.W przyszłości stacja Tiangong ma zostać wzbogacona o drugi moduł laboratoryjny – Mengtian. Jego start planowany jest na październik 2022 roku. Gdy dokonany zostanie jego montaż, chińska stacja kosmiczna przyjmie kształt litery T. Będzie ona około pięć razy mniejsza niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.Podobno Chiny rozważają możliwość dopuszczenia realizacji komercyjnych lotów w celu odwiedzania stacji Tiangong. Ponadto Państwo Środka zaprosiło agencje kosmiczne z innych krajów świata do odbycia wizyty na stacji. Kto wie, może ktoś to zaproszenie przyjmie.Źródło: Reuters , fot. tyt. Xinhua/Li Gang