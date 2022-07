Rimac Nevera wyprodukowany. Elon Musk i Tesla mogą się schować

Hipersamochód wkrótce trafi w ręce nabywców.

Ruszyła produkcja Rimaca Nevera

Podczas gdy Elon Musk ostatnio przeważnie tylko obiecuje, inni działają. Tesla jeszcze w 2017 roku zapowiedziała kolejny najszybszy samochód na świecie. Tesla Roadster miała przyspieszać do 100 km/h w czasie zaledwie 1,9 sekundy. Miała, bo producent po dziś dzień nie stworzył nowej generacji swojego sportowego, dwuosobowego samochodu. Tymczasem firma Rimac poinformowała, że ukończyła produkcję pierwszego egzemplarza słynnego już Rimaca Nevera. Jest znacznie szybszy od pojazdu, którym chciał zachwycić świat Elon Musk i, co najważniejsze,Rimac Automobili to chorwacki producent elektrycznych hipersamochodów, którego prezesem jest Mate Rimac. Ciekawostka: Mate Rimac ma w nim 37 procent udziałów. Pozostałą część dzierżą Porsche (24 proc.), Camel Group (14 proc.) i Hyundai (12 proc.). Po samochodach Rimac e-M3, Ampster, Concept One, Concept S, Rimac C_Two przyszła kolej na Rimaca Neverę. Samochód, którego przedprodukcyjną wersję udało się rozpędzić do 412 km/h, trafił do produkcji. Pierwszy ma numer 000 i zostanie w rękach firmy.